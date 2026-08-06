고창군, 군민활력지원금 추석 전 지급…1인당 30만 원

AI 핵심 요약beta
- 고창군이 6일 군민생활안정 위해 30만원 지급했다
- 지원금은 6월30일 기준 군민 등 대상 선불카드로 준다
- 9월1일부터 10월16일까지 신청받아 추석 전 지급한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군은 군민 생활 안정과 지역경제 활성화를 위해 1인당 30만 원의 군민활력지원금을 추석 전에 지급한다고 6일 밝혔다.
군민활력지원금 지급을 위한 추경예산이 전날 군의회에서 의결되면서 민선 9기 대표 공약사업인 지원금 지급이 본격 추진된다.
군민활력지원금은 고물가와 경기침체로 어려움을 겪는 군민의 생활 부담을 완화하고 지역 내 소비를 촉진하기 위해 마련됐으며 총사업비는 151억2000만원이다.
지급 대상은 6월 30일 자정 기준 고창군에 주민등록을 둔 군민이며 결혼이민자와 영주권자도 포함된다. 지원금은 1인당 30만원을 선불카드로 지급하며 사용기한은 2026년 12월 31일까지다.
신청과 지급은 9월 1일부터 10월 16일까지 주소지 관할 읍·면 주민행복센터에서 진행된다. 신청 첫 주인 9월 1일부터 7일까지는 출생연도 끝자리를 기준으로 한 요일제(5부제)를 운영하고 이후에는 요일 제한 없이 신청할 수 있다.
군은 거동이 불편한 군민 등을 위한 찾아가는 신청·지급 서비스도 함께 운영해 추석 전 최대한 많은 군민에게 지원금이 지급될 수 있도록 행정력을 집중할 계획이다.
지원금은 명절 장보기와 생활비 부담을 덜어주는 것은 물론 지역 내 소비를 촉진해 소상공인과 골목상권 활성화에도 도움이 될 것으로 기대된다.
gojongwin@newspim.com