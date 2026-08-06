경기도, 겨울철 재난대응 우수 6개 시·군 선정...사업비 12억 지원

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 6일 대설·한파 대응 우수 6개 시군에 12억 지급했다
- 대설 분야 수원·용인·양주, 한파 분야 안성·이천·성남이 선정돼 재난관리기금과 표창을 받게 됐다
- 도는 경기안심제설 등 우수사례 공무원·유관기관에도 표창을 수여하고 재난 대응 혁신을 확산하겠다고 밝혔다
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수원시·안성시 각 분야 1위...사전대비 및 취약계층 지원서 높은 평가
추미애 지사 "도정의 기본은 도민의 생명을 지켜드리는 것"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 2025~2026년 겨울철 자연재난 대책 기간 동안 대설·한파 대응에서 우수한 성과를 거둔 6개 시·군을 선정하고 총 12억 원의 사업비를 지급한다고 6일 밝혔다.
경기도는 2015년부터 시·군의 재난 사전 대비와 현장 대응 역량을 끌어올리기 위해 자연재난 대응 종합평가를 매년 실시하고 있다. 이번 겨울철 평가 결과에 따라 우수 시·군에는 재난관리기금을 활용한 사업비와 표창이 수여된다.
평가 결과 대설 분야에서는 수원시가 1위, 용인시가 2위, 양주시가 3위를 차지했다. 수원시에는 4억 5000만 원, 용인시에는 3억 원, 양주시에는 1억 5000만 원 등 총 9억 원이 지원된다.
한파 분야에서는 안성시가 1위, 이천시가 2위, 성남시가 3위로 선정됐다. 안성시 1억 5000만 원, 이천시 1억 원, 성남시 5000만 원 등 총 3억 원의 사업비가 배정됐다.
이번 평가는 시·군별 사전대비 현황, 대책 기간 비상근무체계 운영, 인명피해 예방 노력, 예산·인력 확보, 언론보도 우수사례 등을 종합적으로 반영했다.
대설 1위 수원시는 사전대비와 추진 실적 전반에서 한파 1위 안성시는 취약계층 지원과 한파특보 대응에서 각각 높은 점수를 받았다.
도는 적극적인 사전 제설 작업을 펼친 일산대교 주식회사 관계자 등 유관기관과 취약계층 보호 기여자에게도 도지사 표창을 수여한다.
아울러 도내 6개 권역별 제설작업 개시 시각을 사전에 안내하는 체계이자 행정안전부 우수사례로 선정된 '경기안심제설'의 안정적 운영에 기여한 공무원들에 대해서도 표창이 추진된다.
추미애 경기도지사는 "도정의 기본은 도민의 생명을 지켜드리는 것"이라며 "공정한 평가를 통해 현장에서 최선을 다하는 시·군을 적극 지원하고 혁신적인 재난 대응 사례를 전 시·군으로 확산해 도민이 안전한 일상을 누릴 수 있도록 하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com