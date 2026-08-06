韩上半年接待外国游客1071万人次 欧美及大洋洲市场持续增长

纽斯频通讯社首尔8月6日电 韩国文化体育观光部（下称文体部）6日表示，今年上半年（截至6月底）来韩外国游客累计达到1071万人次。在亚洲主要客源市场保持稳定增长的同时，美洲、欧洲及大洋洲等远程客源市场持续扩大，韩国旅游市场多元化取得积极成效。

【插图=AI生成、记者 周钰涵】

文体部发布的数据显示，截至6月底，美洲地区来韩游客为108万人次，同比增长12.7%；欧洲地区游客74万人次，同比增长20.2%；包括大洋洲在内的其他地区游客21万人次，同比增长11%。韩国政府认为，来韩旅游市场客源结构正逐步由传统亚洲市场向全球市场拓展。

从主要客源国来看，截至6月底，美国来韩游客累计73万人次，同比增长11.1%；加拿大增长17.1%；巴西和墨西哥分别增长22.1%和16.3%。欧洲方面，英国和德国游客均突破10万人次，分别同比增长22.1%和15.4%；法国和意大利分别增长17.2%和29%。此外，尽管俄罗斯与韩国之间已无直飞航线，俄罗斯游客数量仍实现小幅增长。

文体部表示，欧美客源市场持续增长的重要原因之一是国际直飞航线不断增加，进一步提升了来韩旅游便利性。继去年新增仁川至美国盐湖城、西雅图、加拿大及丹麦等航线后，今年3月又开通仁川至英国伦敦直飞航线，今年9月还将新增仁川至美国纽瓦克航线。

其中，英国维珍航空自今年3月起开通仁川至伦敦每日直飞航班，全年新增约7万个座位，带动英国游客同比增长约22%。

韩国政府还持续结合"K文化"热度开展海外旅游推广活动。配合男团防弹少年团（BTS）在英国伦敦举办演唱会，韩国旅游宣传馆共吸引来自欧洲及世界各地约5万名粉丝参观。

借助2026年北中美世界杯举办契机，韩国于6月9日至21日在墨西哥城查普尔特佩克公园设立韩国旅游宣传馆，共销售来韩旅游商品1480份，吸引游客3315人，预计实现销售额1613万美元。

此外，为纪念韩法建交140周年，韩国计划今年9月在《费加罗报》发韩国专刊，并与法国徒步旅行联盟合作开发融合登山和地方文化体验的旅游商品。同时，韩国今年4月举办东北亚首届"Virtuoso（全球高端旅游联盟）"研讨会，5月推出面向欧美市场的包机高端旅游商品，进一步拓展高附加值旅游市场。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社