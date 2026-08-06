박해준, '언니네 산지직송3' 깜짝 출격…양관식 변신

AI 핵심 요약beta
- 배우 박해준이 6일 tvN '언니네 산지직송3'에 깜짝 게스트로 출연했다
- 통영 견내량 돌미역 조업과 염정아 사 남매의 해산물 퍼레이드·루지 체험이 공개됐다
- 박해준은 드라마 속 양관식으로 변신해 명대사를 재현하며 사 남매와 웃음을 나눴다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 박해준이 tvN 예능 '언니네 산지직송 시즌3'에 깜짝 게스트로 출격해 웃음과 반가움을 안긴다.
6일 저녁 8시 40분 방송되는 tvN '언니네 산지직송3' 2회에서는 통영으로 향한 사 남매 염정아, 김선영, 강유석, 노윤서의 두 번째 이야기가 그려진다. 역대급 난이도의 귀한 견내량 돌미역 조업과 함께 배우 박해준이 깜짝 등장하며 웃음과 반가움을 선사할 예정이다.
앞서 멍게 조업을 함께하며 하루 만에 한층 가까워진 사 남매는 둘째 날에도 찰떡 호흡을 이어간다. 충무김밥부터 매콤하게 무친 오징어와 어묵까지 정성 가득한 염정아 표 아침상이 차려지는 가운데, 장난기 가득한 막내즈 강유석과 노윤서는 언니들 몰래 고추냉이 복불복 김밥을 준비하며 비밀 작전에 나선다. 예상치 못한 알싸한 맛에 "위험한 애들이네"라는 반응이 터져 나온 가운데, 막내들의 서프라이즈에 당첨될 주인공은 누가 될지 궁금증을 자아낸다.
모두를 긴장하게 만든 두 번째 조업도 베일을 벗는다. 사 남매가 만나게 될 두 번째 제철 식재료는 통영과 거제 사이 견내량에서 일 년에 단 15일 동안만 채취할 수 있는 귀한 돌미역이다. 현지 전문가조차 "죽을 힘을 쓰셔야 한다"고 경고할 만큼 고난도 작업으로, 사 남매는 6.3m 길이, 무게 12~13kg에 달하는 틀잇대를 이용해 본격 작업에 돌입한다.
치열한 조업이 이어지는 가운데 예상치 못한 손님이 찾아오며 반가움을 더한다. '폭싹 속았수다'에서 양관식으로 열연한 배우 박해준이 사 남매를 향한 의리로 거제까지 달려와준 것. 박해준은 드라마 '첫, 사랑을 위하여'에서 염정아, 김선영과 호흡을 맞춘 사이로, 강유석과는 드라마 '폭싹 속았수다'에서 부자지간 호흡을 맞춘 바 있어 작품 속 부자였던 두 사람의 현실 상봉에 더욱 뜨거운 관심이 쏠린다.
박해준은 작업복을 입고 완벽 변장하며 사 남매 속이기에 진심인 모습으로 웃음을 전한다. 특히 강유석을 놀라게 하기 위해 양관식으로 완벽 변신, "아빠가 배 타지 말라니까"라는 드라마 속 명대사를 재현하며 폭소를 선사할 예정이다. 박해준의 예상치 못한 깜짝 등장에 사 남매가 어떤 반응을 보일지 방송 전부터 기대감을 고조시킨다.
이날 방송에서는 해산물 퍼레이드가 끝없이 이어지는 통영의 명물 다찌 한 상부터 통영 바다를 배경으로 질주하는 짜릿한 루지 액티비티까지, 박해준의 합류로 더욱 풍성해진 사 남매의 통영 여행이 펼쳐진다. 이와 함께 '겜돌이' 강유석과 제작진의 물러설 수 없는 오목 한 판 대결까지, 예측불허의 재미를 선사할 '언니네 산지직송3' 2회는 오늘(6일) 저녁 8시 40분 방송된다.
moonddo00@newspim.com