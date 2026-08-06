김해시, 가뭄 대응 농업용수 긴급 확보 추진…농작물 피해 최소화

AI 핵심 요약beta
- 김해시가 6일 가뭄 대응 위해 농업용수 확보 대책을 추진했다.
- 하수처리장 방류수 재이용·임시보 설치·정수장 방류량 확대 등으로 기존 양수시설 활용도를 높였다.
- 급수차 지원과 관정 개발 등 긴급 용수 확보와 중장기 용수 개발 병행해 농작물 피해 최소화를 도모했다.
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추가 용수 확보 대책 마련
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 경남 전역에 가뭄 경고등이 켜진 가운데 기존 양수시설을 최대한 활용하는 방향으로 농업용수 공급 안정화에 나섰다.
시는 가뭄으로 인한 농업용수 부족에 대응하기 위해 하수처리장 방류수 재이용, 하천 임시보 설치, 정수장 방류량 확대를 골자로 한 긴급 용수 확보 대책을 추진하고 있다고 6일 밝혔다.
시는 지역별 수자원 여건에 맞춰 가용 수원을 최대한 활용해 농업용수 공급을 안정시키고 농작물 피해를 줄인다는 방침이다.
진례지역에서는 진례공공하수처리장에서 나오는 처리수를 다단 방식으로 인근 하천 상류까지 퍼올려 하천 유지수량을 확보하고 있다. 이를 통해 양수장 가동에 필요한 수위를 유지해 인근 농경지 45ha에 농업용수를 안정적으로 공급하고 있다. 시는 하수처리수 방류지점에 양수기를 설치해 방류수를 양수장으로 끌어올리는 방식으로 가동을 재개했다.
한림면 화포천 하류에는 임시보를 설치해 하천 수위를 높이고 양수장 가동 수위를 확보했다. 이 조치로 주변 농경지 297ha에 필요한 농업용수를 안정적으로 공급할 수 있게 됐다. 시는 인근 명동정수장의 방류량을 확대해 화포천 유지용수를 확보하고 하천 수위를 일정하게 유지해 양수시설이 정상적으로 운영되도록 조정했다.
이번 대책은 가뭄으로 하천 수위가 낮아진 상황에서도 기존 양수시설을 최대한 활용해 농업용수 공급에 차질이 발생하지 않도록 하는 데 초점을 맞추고 있다.
시는 재난안전관리 특별교부세 등을 포함해 6억7000만 원 규모 예산을 확보해 신규 관정 개발과 급수차 운영 등 긴급 용수 확보 사업을 추진하고 있으며 가뭄이 해소될 때까지 하천 수위와 양수시설 운영 현황을 지속 점검하면서 추가 대책을 병행할 계획이다.
시는 용수 공급에 어려움을 겪는 농가에는 급수차를 지원하고 양수기와 급수장비 확보를 통해 읍면동 단위 현장 대응 체계를 가동하고 있다. 소방서 등 관계 기관과 협조해 농업용수 긴급 급수 체계를 유지하고, 가뭄 취약 구간에 대한 수요 조사와 용수 개발 사업을 병행해 중장기 대비에도 나서고 있다.
박명준 건설과장은 "지속되는 가뭄에 대응하기 위해 하수처리장 방류수 재이용, 임시보 설치, 정수장 방류량 확대 등 지역 여건에 맞는 다양한 용수 확보 대책을 추진하고 있다"며 "관계기관과 긴밀히 협력해 농업용수 공급에 차질이 없도록 현장 중심 대응을 이어가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com