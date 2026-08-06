군산시, 폭염 대응 현장점검 강화…농업인 안전 확보·농작물 피해 예방

AI 핵심 요약beta
- 군산시가 6일 폭염 대응 위해 농업인 안전과 농작물·가축 피해 최소화 현장점검 강화했다
- 농업기술센터가 점검반을 꾸려 원예·축산시설 냉방·환기, 급수 등 관리실태 확인하고 예방요령 안내했다
- 농업인 1만명에 매일 문자·마을방송으로 행동요령 홍보하며 오후 2~5시 농작업 자제와 온열질환 예방 당부했다
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농업인 1만여 명 문자 발송, 원예·축산농가 현장 예찰·13개 읍면동 대응 강화
[군산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 군산시가 연일 이어지는 폭염에 대응해 농업인 안전 확보와 농작물·가축 피해 최소화를 위한 현장 점검과 예방 활동을 강화한다고 6일 밝혔다.
군산시농업기술센터는 폭염특보 종료 시까지 6개 팀으로 점검반을 편성해 2인 1조로 무더위쉼터를 매일 방문하고 낮 시간대 취약지역 순찰을 강화한다.
점검반은 원예시설의 냉방·환기시설 운영과 생육환경 관리 실태를 확인하고 시설 작물 피해 예방을 위한 관리 요령을 안내한다. 또 폭염 대응 과정에서 농업인의 애로사항과 현장 의견도 함께 청취한다.
축산농가도 방문해 환기시설과 냉방설비 운영 상태, 급수시설 관리 현황 등을 점검하고 축사 내부 온도 저감, 충분한 급수량 확보, 차광시설 운영 등 가축 피해 예방 관리요령을 집중 안내한다.
농업기술센터는 폭염이 지속되는 동안 관내 농업인 1만여 명에게 매일 폭염 대응 문자를 발송한다.
또 농촌지역 13개 읍면동과 함께 마을방송과 현장 예찰을 지속 실시하며 농업인 행동요령 홍보와 농작물·가축 피해 예방을 위한 현장 대응에 행정력을 집중할 계획이다.
문춘호 군산시농업기술센터 소장은 "폭염이 장기화되는 만큼 가장 더운 오후 2시부터 5시까지는 농작업을 자제하고 충분한 휴식과 수분 섭취 등 온열질환 예방수칙을 반드시 실천해 달라"고 말했다.
lbs0964@newspim.com