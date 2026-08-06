전주세계소리축제, 대중음악·AI·영화 결합...참여형 콘텐츠 확대

AI 핵심 요약beta
- 전주세계소리축제 조직위는 12~16일 다양한 대중음악·AI·영화·가족 프로그램을 선보인다고 6일 밝혔다.
- 어반자카파·심수봉 공연과 어린이소리축제·소리 프린지·소리시네마 등으로 세대와 공간을 아우르는 열린 축제를 연다.
- AI 판소리 창작 프로젝트와 관객 현장 투표로 전통예술과 첨단기술을 결합한 새로운 콘텐츠를 제공한다.
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소리시네마 첫선, AI 판소리 창작 프로젝트·어린이 소리축제·도심 프린지 운영
[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 2026 전주세계소리축제가 대중음악 공연과 AI, 영화, 가족 체험 프로그램 등을 아우르는 다양한 콘텐츠로 관객과 만난다.
전주세계소리축제 조직위는 오는 12~16일 한국소리문화의전당과 전북자치도 일원에서 세대와 공간의 경계를 넘어 누구나 함께 즐기고 참여할 수 있는 열린 축제로 꾸며진다고 6일 밝혔다.
대표 대중 프로그램으로는 감성 보컬 그룹 어반자카파와 가수 심수봉의 특별 무대가 마련된다. 어반자카파는 15일 오후 4시 한국소리문화의전당 연지홀에서 공연하며 심수봉은 16일 오후 4시 같은 장소에서 관객과 만날 예정이다.
가족 관객을 위한 어린이 소리축제도 운영된다. 전주문화재단과 공동 기획한 프로그램으로 팔복예술공장에서 공연과 체험 콘텐츠를 선보이며 어린이와 부모가 함께 우리 소리를 쉽고 친근하게 접할 수 있도록 구성했다.
전주 도심에서는 소리 프린지가 열린다. 전북대학교 구정문, 전주대사습청, 팔복예술공장, 연화정도서관 등에서 장르와 형식을 넘나드는 공연을 펼쳐 시민과 관광객에게 일상 속 문화예술을 선사한다.
올해 처음 선보이는 소리시네마도 관심을 모은다. 13일 오전 11시 한국소리문화의전당 중회의장에서 영화 '서편제'와 '그릇된 소녀'를 상영한 뒤 김명곤 전 문화체육부 장관 겸 배우가 참여하는 관객과의 대화(GV)를 진행한다.
이어 14일에는 '이화중선'과 '그릇된 소녀'를 상영하고 백학기 감독, 정이화 배우와 함께하는 GV를 마련한다.
AI 판소리 창작 프로젝트도 새롭게 선보인다. 생성형 AI와 판소리를 결합한 창작 작품을 공개하며 최종 선정작은 놀이마당에서 3일간 상영한다.
관객은 현장 투표를 통해 작품 선정 과정에 직접 참여하며 전통예술과 첨단기술이 결합한 새로운 콘텐츠를 경험할 수 있다.
김정수 소리축제 집행위원장은 "축제는 누구나 자신의 방식으로 참여하고 즐길 때 더욱 큰 의미를 가진다"며 "올해는 전통예술을 중심으로 대중음악, 거리공연, 가족 프로그램, 영화, AI 콘텐츠까지 폭넓게 선보여 세대와 공간을 넘어 모두가 함께하는 축제를 만들겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com