[MLB] SF 이정후, 텍사스전서 5경기 연속 안타 기록...타율 0.303

AI 핵심 요약beta
- 이정후가 6일 텍사스전에서 5경기 연속 안타를 기록했다.
- 이정후는 5타수 1안타로 타율 0.303을 유지하며 3할을 사수했다.
- 샌프란시스코는 텍사스에 0대6으로 패해 2연패에 빠졌다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 미국 프로야구 메이저리그(MLB)에서 활약하는 샌프란시스코 이정후가 5경기 연속 안타 행진을 이어가며 3할 타율을 지켰다.
이정후는 6일(한국시간) 미국 텍사스주 알링턴 글로브 라이프 필드에서 열린 2026 MLB 텍사스와의 원정경기에 우익수, 2번타자로 선발 출전해 5타수 1안타를 기록했다.
지난 2일 샌디에이고전부터 5경기 연속 안타를 친 이정후의 시즌 타율은 0.305에서 0.303(399타수 121안타)으로 소폭 하락했으나, 3할 타율을 사수했다.
이정후는 1회초 1사 첫 타석에서 유격수 땅볼로 물러났다. 3회초 1사 두 번째 타석에서는 상대 선발 코디 브래드퍼드의 포심 패스트볼을 받아쳤지만 중견수 에번 카터의 슬라이딩 캐치에 막혔다.
안타는 세 번째 타석에서 나왔다. 이정후는 팀이 0-4로 뒤진 5회초 1사 1루에서 브래드퍼드의 몸쪽 체인지업을 공략해 우전 안타를 만들었다. 하지만 후속타 불발로 득점에는 실패했다.
이후 이정후는 7회초 3루수 파울 플라이, 9회초 투수 땅볼로 물러나며 이날 경기를 마쳤다.
샌프란시스코는 이날 안타 8개를 치고도 한 점도 내지 못해 텍사스에 0-6으로 졌다. 전날 끝내기 패배에 이어 2연패에 빠진 샌프란시스코는 48승 67패로 내셔널리그 서부지구 4위에 머물렀다.
반면 텍사스는 3회 집중력을 앞세워 4점을 뽑는 등 효율적인 공격으로 2연승을 달렸다.
football1229@newspim.com