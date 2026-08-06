서울시 '서울퀀텀캠퍼스 3기' 개강...양자기술 사업화 지원

AI 핵심 요약beta
- 서울시는 6일 제3기 서울퀀텀캠퍼스 양자기술 사업화 과정 개강식을 열었다
- 3기에는 30명이 참여해 4개월간 21개 양자기술 사업 아이템 사업모델 고도화와 투자 컨설팅을 지원한다
- 서울시는 교육 이후에도 R&D·입주공간 등 전주기 생태계를 구축해 양자기술 창업과 성장을 뒷받침할 계획이다
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21개 아이템 사업화...교육·연구·창업·투자 연계 지원
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 한국과학기술연구원(KIST)과 '제3기 서울퀀텀캠퍼스 양자기술 사업화 과정' 개강식을 개최했다.
개강식은 6일 서울창업허브 공덕에서 열렸다. 서울시와 KIST는 예비 창업자와 스타트업 종사자 30명이 제안한 21개 사업 아이템의 사업화를 본격 지원한다.
서울퀀텀캠퍼스는 대학과 연구기관의 양자기술을 제품과 서비스로 사업화하고 창업, 투자, 연구개발(R&D)까지 연계하는 서울시의 양자기술 사업화 플랫폼이다.
2024년 출범 이후 1·2기를 통해 25개 사업 아이템을 발굴하고 창업기업 4곳을 배출했다. 특히 2기 참여기업인 옵티큐랩스는 교육과정에서 발전시킨 고안정성 레이저 모듈 기술로 특허를 출원하고 2억원의 초기 투자도 유치했다.
이번 3기에는 47명의 지원자 가운데 선발된 30명이 참여한다. 이들은 양자컴퓨팅과 양자통신, 양자센싱, 양자 소재·부품 분야의 21개 사업 아이템을 바탕으로 4개월간 사업모델 고도화와 전문 멘토링, 투자유치(IR) 컨설팅 등을 받는다. 교육 과정은 양자기술 부트캠프와 실전 사업화, 기술사업화 컨설팅 등 총 51시간으로 운영된다.
서울시는 교육 수료 이후에도 시제품 제작, 특허 출원, 전시회 참가, 투자 컨설팅 등을 지원한다. 서울형 R&D 지원사업과 연계해 기술사업화와 기업 성장을 뒷받침할 계획이다.
오는 11월 5일에는 데모데이를 열어 교육생들의 사업 아이템 발표와 투자유치 경연을 진행한다. 사업화 가능성이 높은 우수 아이템 5개 안팎을 선정해 시상할 예정이다.
서울시는 양자기술 연구개발, 사업화, 기업 성장공간, 판로 지원을 아우르는 '양자산업 전주기 생태계'도 구축하고 있다. 2027년에는 홍릉R&D지원센터를, 2030년에는 서울퀀텀허브를 조성해 기업 입주, 공동연구, 실증 등을 지원할 계획이다.
조혜정 창조산업기획관은 "서울퀀텀캠퍼스를 유망 양자기술의 발굴부터 창업과 투자까지 연계하는 국제적 수준의 양자기술 사업화 프로그램으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
blue99@newspim.com