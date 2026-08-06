김재철, '킬러들의 쇼핑몰2' 존재감 폭발…레드코드 안성범 활약 시작

AI 핵심 요약beta
- 배우 김재철이 6일 킬러들의 쇼핑몰2에서 안성범 역으로 첫 등장했다
- 김재철은 다정한 아버지와 냉혹한 킬러를 오가는 안성범의 양면성과 갈등을 섬세하게 그려냈다
- 쿠사나기와의 수상한 만남으로 안성범의 진짜 의도와 향후 행보에 궁금증이 커지고 있다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김재철이 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'에서 베일에 싸인 레드코드 안성범 역으로 첫 등장해 묵직한 존재감을 각인시켰다.
김재철은 디즈니+의 오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2' 5, 6회에서 '안성범' 역으로 첫 등장했다.
성범은 과거 머더헬프의 레드코드 중 한 명으로 활약했지만 현재는 조직을 떠나 아들과 평범한 삶을 살아가는 인물이다. 레드코드들을 설득해 움직일 수 있는 몇 안 되는 인물이자, 과거 정진만(이동욱)과 함께했던 베테랑 킬러로 이목을 집중시켰다.
이날 성범은 아들을 데리러 학교에 나타나 다정한 아버지의 면모로 처음 모습을 드러냈다. 그러나 자신을 찾아온 정지안(김혜준)이 부르자 순식간에 태도를 바꿔 숨겨온 본색을 드러냈다. 김재철은 온화한 얼굴에서 살기 어린 눈빛으로 돌변하는 성범의 양면성을 날카롭게 그려내며 첫 등장부터 긴장감을 끌어올렸다.
이어 성범은 쿠사나기(정윤하)와 지안의 협상 현장에 레드코드들을 이끌고 나타나 든든한 지원군으로 존재감을 각인시켰다. 거친 말투 이면에 감춰진 의리와 책임감이 드러나며 성범이라는 인물의 매력을 배가시켰고, 6회 엔딩에서는 성범의 또 다른 행보가 그려져 궁금증을 증폭시켰다. 성범과 쿠사나기의 수상한 만남이 성사된 것. 앞서 지안을 도왔던 모습과는 상반된 모습이 포착되면서 성범이 품고 있는 진짜 의도와 향후 전개에 궁금증이 더해졌다.
김재철은 다정한 아버지와 냉혹한 킬러를 오가는 극적인 온도 차는 물론, 과거의 인연과 가족 사이에서 갈등하는 성범의 복합적인 면모를 섬세하게 그려냈다. 여기에 이동욱, 김혜준과 팽팽한 연기 호흡을 완성하며 새로운 변수로 존재감을 각인시켰다. 이에 쿠사나기와의 만남을 계기로 어떤 선택을 내릴지, 베일에 싸인 그의 행보에 기대가 모인다.
한편 김재철이 출연하는 디즈니+의 오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 디즈니+에서 만나볼 수 있다.
moonddo00@newspim.com