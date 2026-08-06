서울시·애경산업, 취약계층에 53억 상당 생활용품 지원

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 6일 애경산업과 53억원 상당 물품을 기부했다.
- 샴푸·세제·화장품 등은 취약계층과 복지시설에 전달된다.
- 애경산업은 15년간 619억원을 후원하며 나눔을 이어갔다.
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[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 애경산업과 함께 53억원 상당의 생활용품을 관내 취약계층에게 지원한다고 6일 밝혔다.
이날 오후 서울시청에서 애경산업의 기부 전달식이 진행됐다. 오세훈 시장과 김상준 애경산업 대표이사, 김재록 서울사랑의열매 회장, 김정안 희망을나누는사람들 회장 등이 참석했다.
애경산업은 이번 전달식을 통해 샴푸, 비누, 세제, 화장품, 여성위생용품 등 자사 생활용품 53억원 상당을 서울시에 기부했다. 기부 물품은 서울사랑의열매와 희망을나누는사람들을 통해 서울 시내 복지시설과 저소득 취약계층에 순차적으로 전달될 예정이다.
애경산업은 2012년부터 매년 서울시에 생활용품을 기부하며 취약계층 지원을 이어오고 있다. 올해까지 15년간 누적 후원 규모는 619억원에 달한다. 서울시는 지난해 지속적인 사회공헌 활동을 이어온 애경산업에 감사패를 수여하기도 했다.
김상준 애경산업 대표이사는 "지난 15년간 지역사회와 함께 나눔의 가치를 꾸준히 실천해 왔다"며 "앞으로도 도움이 필요한 이웃들에게 실질적인 도움이 될 수 있는 다양한 사회공헌 활동을 지속하겠다"고 전했다.
오세훈 서울시장은 "녹록지 않은 경영 여건 속에서도 사회적 책임을 묵묵히 실천해 온 애경산업의 진정성에 깊은 존경의 박수를 보낸다"며 "서울시도 나눔이 일상이 되는 서울, 서로를 돌보는 따뜻한 공동체를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
blue99@newspim.com