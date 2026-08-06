'O(空) 놀이'로 불교를 일상에 놓다…6~9일 '2026 부산국제불교박람회'

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 6일 벡스코서 불교박람회를 열었다
- 불교 공 사상을 현대 감성의 O놀이로 풀었다
- 체험형 전시로 세대·국적 넘는 축제로 꾸몄다
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 '색즉시OO즉시색, 당신이 좋아하는 O놀이'를 주제로 반야심경의 핵심 가르침인 공(空)을 현대적 감성으로 풀어낸 다양한 콘텐츠를 선보인다.
시는 6일부터 9일까지 나흘간 벡스코 제1전시장에서 '2026 부산국제불교박람회'를 개최한다고 밝혔다.
올해로 세 번째를 맞는 부산국제불교박람회는 '색즉시오 오즉시색, 당신이 좋아하는 O놀이'를 주제로 불교철학을 종교 교리 대신 전시·체험·예술·디자인·라이프스타일로 풀어내는 'O놀이' 형식의 문화 이벤트를 선보인다.
시는 불교문화를 특정 신행 영역에 머무르게 하지 않고 명상과 선, 전통예술, 사찰음식, 공예, 디자인, 굿즈 등 다양한 콘텐츠를 통해 치유와 공존의 가치를 시민의 일상적인 라이프스타일로 제시한다.
젊은 세대와 가족 단위 관람객, 외국인 관광객까지 함께 참여할 수 있도록 체험형 프로그램을 대폭 확대해 세대·국적을 넘나드는 참여형 문화축제로 운영한다.
올해 박람회의 대표 콘텐츠는 불교의 공 사상을 현대적으로 풀어낸 'O놀이' 주제전이다. 서울국제불교박람회와 대한민국불교문화엑스포에서 운영된 '공 뽑기'와 '공 수거' 프로그램을 부산에 도입해 관람객이 직접 공을 뽑고 그 안에 담긴 깨달음·행운·마음챙김 메시지를 확인하는 체험을 제공한다.
관람객은 현장에서 이용하는 '불박 코인'으로 공을 뽑아 스님과의 문답 미션, 행운공 교환 이벤트 등에 참여할 수 있으며 자신의 소망과 서원을 공에 담아 봉안하는 '공 수거 프로젝트'를 통해 단순 관람을 넘어 공공미술형 체험에 동참하게 된다.
스님과 문화예술·스포츠 분야 인사가 전하는 희망 메시지를 모은 '행운의 전당' 특별전도 마련돼 시민들에게 위로와 성찰의 시간을 제공할 계획이다.
전재수 부산시장은 "이번 박람회가 전통문화의 가치를 현대적으로 계승하고 시민이 함께 공감하는 열린 문화축제로 자리 잡아 부산의 문화적 품격을 한 단계 끌어올리는 계기가 되길 바란다"면서 "세대와 종교를 넘어 소통하고 공감하는 문화 경험을 나누는 장이 되기를 기대한다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com