서울·제주 학생 26명 민주주의 현장 탐방…민주시민역사캠프 운영

AI 핵심 요약beta
- 서울시교육청학생교육원이 10일부터 12일까지 서울·축령산에서 서울-제주 민주시민역사캠프를 운영했다고 6일 밝혔다.
- 서울·제주 중학생 26명은 역사·문화·민주주의 현장을 탐방하고 공동체 활동을 통해 학생자치·소통 역량을 기르게 됐다.
- 이번 캠프는 양 교육청 학생교류 사업으로 서울역사·인권·문화 체험과 모험활동을 통해 민주시민성과 공동체 의식을 강화하는 데 목적을 뒀다.
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학생자치 대표 교류로 소통·협력 역량 강화
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청학생교육원은 오는 10일부터 12일까지 축령산본원교육원과 서울 일원에서 '2026 서울-제주 학생동행 민주시민역사캠프'를 운영한다고 6일 밝혔다.
이번 캠프에는 서울 학생참여위원회와 제주 학생자치회 소속 중학생 26명이 참여한다. 학생들은 서울의 역사·문화와 민주주의 현장을 함께 탐방하고 공동체 활동을 수행하며 민주시민 역량을 기르게 된다.
캠프는 서울시교육청과 제주도교육청이 2015년 교육교류 협약을 맺은 뒤 이어온 학생교류 사업이다. 서울과 제주 학생이 서로의 지역을 방문해 역사와 문화·공동체의 가치를 체험하고 학생자치 활동을 통해 소통과 협력 능력을 키우는 방식으로 진행된다.
올해 캠프는 두 차례로 나눠 운영된다. 지난달 제주에서 열린 1차 캠프에는 학생 24명이 참가해 제주4·3의 역사와 평화·인권의 의미를 배우고 제주의 자연과 문화를 체험했다. 이번 서울 캠프에는 서울과 제주 학생 각각 13명가량이 참여한다.
학생들은 서울역사박물관과 덕수궁·정동 일대를 찾아 조선 말기와 대한제국·근대화의 역사를 살펴본다. 과거 중앙정보부가 있던 장소에 조성된 남산 인권숲과 민주화운동기념관도 방문해 대한민국 근현대사와 민주주의의 의미를 배운다.
마로니에공원과 대학로에서는 서울의 문화예술을 체험하고 연극을 관람한다. 축령산본원교육원에서는 숲속 모험활동인 '에코어드벤처'와 분위기 조성·문제 해결 중심의 모험기반상담 프로그램에 참여한다.
학생들은 공동 과제를 해결하는 과정에서 의견을 나누고 역할을 조정하며 민주적인 의사소통과 협력의 가치를 실천하게 된다. 학생교육원은 이를 통해 학생자치 역량과 공동체 의식·사회정서 역량을 함께 높인다는 계획이다.
강해운 서울시교육청학생교육원장은 "이번 캠프가 지역을 넘어 서로를 이해하고 존중하는 민주시민으로 성장하는 계기가 되길 바란다"며 "체험과 실천 중심의 교육을 확대해 학생들이 미래사회에 필요한 공동체 역량과 민주시민성을 키울 수 있도록 공교육 체험교육을 선도해 나가겠다"고 말했다.
jane94@newspim.com