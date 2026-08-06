서울시, 2027년 시민참여예산 온라인 투표 실시

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 6일 시민참여예산 온라인투표를 시작했다
- 총 534건 중 심사를 거쳐 47개 사업이 시민투표 대상이 됐다
- 투표 결과 선정 사업은 2027년 서울시 예산안에 반영된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
교통·환경 등 7개 분야 47개 사업 대상
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시가 시민이 직접 제안한 정책 아이디어 가운데 시민참여예산 사업을 최종 선정하기 위해 온라인 시민투표를 실시한다고 6일 밝혔다.
서울시는 이날 오전 10시부터 오는 23일 오후 11시 59분까지 18일간 '2027년 시민참여예산 온라인 시민투표'를 진행한다.
시민참여예산은 시민이 생활 속에서 필요한 정책을 제안하고 심사와 투표를 거쳐 우선순위를 결정하는 참여형 예산제도다. 시민이 정책 결정 과정에 직접 참여하는 대표적인 시민참여 제도로 운영되고 있다.
올해 시민참여예산 공모에는 생활환경 개선, 안전, 복지, 문화·체육 등 다양한 분야에서 총 534건의 제안이 접수됐다. 이후 관련 부서 검토와 시민참여예산위원을 중심으로 구성된 7개 분과위원회의 심사를 거쳐 실행 가능성, 공공성, 효과성 등을 종합적으로 평가해 총 47개 사업(258억원 규모)이 시민투표 대상에 올랐다.
투표 대상 사업에는 약자와의 동행 분야의 '동일로 일대 불량보도 정비', '7~12세 아동을 위한 키즈카페 조성' 등이 포함됐다. 자유제안 분야에서는 '스마트 안심 귀가길 조성', '쿨루프·쿨페이브먼트 확대' 등이 선정됐다.
온라인 투표는 서울시 엠보팅 누리집에서 서울시민 누구나 PC나 스마트폰으로 참여할 수 있다. 1인당 최대 3개 사업까지 선택할 수 있다. 또 득표수 상위 10개 사업 제안자에게는 소정의 상금도 지급된다.
투표 결과는 시민참여예산위원회 총회 심의를 거쳐 최종 사업으로 선정된다. 선정된 사업은 2027년도 서울시 예산안에 반영된다. 이후 서울시의회 심의·의결을 거쳐 최종 확정될 예정이다.
최은정 서울시 재정담당관은 "시민참여예산은 시민의 아이디어가 정책으로 실현되는 과정에 시민이 직접 참여하는 의미 있는 제도"라며 "시민 여러분의 한 표가 서울의 미래를 바꾸는 소중한 선택이 되는 만큼 많은 관심과 적극적인 참여를 부탁드린다"고 말했다.
blue99@newspim.com