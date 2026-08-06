청소년 봉사 경험 기록하고 공유…진흥원 '나의 봉사 일기' 이벤트

AI 핵심 요약beta
- 한국청소년활동진흥원은 6일 청소년 자원봉사 참여 활성화를 위해 '나의 봉사 일기 VOL-LOG' 이벤트를 진행한다고 밝혔다
- 청소년이 봉사 경험을 기록·공유해 성찰 기회를 제공하고 또래의 자발적 봉사 참여를 유도한다
- e청소년 플랫폼에서 후기 작성 시 상품과 기프티콘을 제공해 꾸준한 봉사 참여와 경험 나눔을 독려한다
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매월 40명 추첨해 모바일 기프티콘 등 제공
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 한국청소년활동진흥원은 청소년의 자원봉사 참여를 활성화하기 위해 '나의 봉사 일기, VOL-LOG' 이벤트를 운영한다고 6일 밝혔다.
이번 행사는 청소년이 봉사활동을 하며 느낀 보람과 경험을 직접 기록하고 다른 청소년과 공유하도록 마련됐다. 봉사 경험을 일회성 활동으로 끝내지 않고 성찰하는 기회를 제공하는 동시에 또래 청소년의 자연스러운 관심과 참여를 끌어낸다는 취지다.
이벤트는 지난달 1일부터 다음 달 30일까지 진행된다. 참여를 원하는 청소년은 청소년활동정보서비스 'e청소년' 플랫폼에 접속한 뒤 '참여후기 작성하기' 메뉴에서 자신이 경험한 봉사활동 후기를 작성하면 된다.
진흥원은 후기 작성 횟수에 따라 상품을 차등 지급할 예정이다. 매월 참여자 가운데 40명을 추첨해 편의점 모바일 기프티콘도 제공한다. 이를 통해 청소년이 꾸준히 봉사활동에 참여하고 자신의 경험을 적극적으로 나누도록 독려할 계획이다.
손연기 한국청소년활동진흥원 이사장은 "이번 VOL-LOG 이벤트를 통해 청소년들이 자원봉사의 참된 의미를 경험하고 나눔의 즐거움을 널리 알리는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 청소년들이 손쉽게 참여할 수 있는 다양한 활동 기반을 마련해 일상 속 자원봉사 문화가 자연스럽게 자리 잡을 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
jane94@newspim.com