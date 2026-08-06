부산시립미술관, 중국 금일미술관서 부산 청년 작가 8인 해외전 개최

AI 핵심 요약beta
- 부산시립미술관이 23일부터 10월7일까지 베이징 금일미술관에서 부산 청년 작가 해외전을 개최했다
- 이번 전시는 부산·베이징 동아시아 현대성을 주제로 회화·설치·영상으로 도시화와 산업화의 시간을 조명했다
- 부산시립미술관은 이번 전시를 계기로 금일미술관과 공동 연구·학술 교류·공동 기획 전시 등 협력을 확대할 계획이라고 밝혔다
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시립미술관이 부산 기반 청년 작가 8명의 작업을 통해 동아시아 현대성의 흔적을 조명한다.
부산시립미술관은 오는 23일부터 10월7일까지 중국 베이징 금일미술관에서 '젊은 시각 새로운 시선' 해외전을 개최한다고 6일 밝혔다.
이번 전시는 부산시립미술관과 금일미술관이 처음 공동주최하는 부산 기반 청년 작가 글로벌 프로젝트다.
전시는 부산과 베이징이 공유하는 동아시아 현대성을 주제로 회화·설치·영상 작업을 통해 도시화와 산업화 속에서 형성된 시간과 감각을 살핀다.
참여 작가는 강이경, 김미래, 김재원, 김태성, 박지혜, 박현성, 유장우, 유하나 등 부산 출생 또는 부산 기반 작가 8명이다.
'젊은 시각 새로운 시선'은 미술관이 1999년부터 지역 작가의 창작 기반을 지원하기 위해 이어온 대표 전시다. 미술관은 2025년 공모로 선정한 8명에게 국내 전시와 해외 전시, 국제 네트워크 구축 등 2~3년에 걸친 단계별 프로그램을 지원하고 있다.
미술관은 이번 전시를 계기로 금일미술관과 공동 연구, 학술 교류, 공동 기획 전시 등 협력 범위를 넓힐 계획이다.
서진석 부산시립미술관장은 "부산에서 축적된 동시대 미술의 실천을 국제적 담론 속에서 새롭게 읽어보자는 제안"이라고 말했다.
ndh4000@newspim.com