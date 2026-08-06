시즌1 빌런 곽시양 돌아온다…'재벌X형사2' 특별출연

AI 핵심 요약beta
- 배우 곽시양이 7일 재벌X형사2에 특별출연했다
- 시즌1 최종 빌런 진승주로 재등장해 긴장감을 예고했다
- 제작진은 곽시양 열연으로 시즌2 전개 파장을 기대했다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 곽시양이 SBS 새 금토드라마 '재벌X형사2'에 특별출연해 시즌1의 최종 빌런 진승주로 다시 돌아온다.
7일 첫 방송하는 SBS 새 금토드라마 '재벌X형사2'는 수사가 막히면 재력으로 판을 뒤집는 재벌형사 진이수와 새 팀장 주혜라의 돈발 날리는 유쾌·상쾌·통쾌 사이다 공조 수사극이다.
특히 유승호, 김의성, 이학주, 허성태, 정채연, 전혜빈, 김혜은 등 시상식을 방불케 하는 화려한 특별출연 라인업을 예고하고 있어 연일 화제를 모으는 가운데, 그 첫 주자로 지난 시즌의 최종 빌런 곽시양이 전격 출격해 기대감을 한껏 끌어올린다.
시즌1에서 곽시양이 열연한 진승주는 철부지 재벌 3세 진이수의 든든한 이복형으로, 진이수가 위기에 몰릴 때마다 앞장서서 문제를 해결해 주는 유능한 조력자로 시청자들의 큰 사랑을 받았다. 그러나 극 후반부, 진승주가 진이수의 부모를 죽음으로 몰아넣은 최종 빌런이었다는 놀라운 반전이 드러나 큰 충격을 선사했다. 곽시양은 탄탄한 연기력으로 막강한 빌런 플레이를 펼치며 극의 긴장감을 최고조로 끌어올렸던 만큼, 더욱 강력해진 '빌런 맛집'을 예고하고 있는 이번 시즌에서는 또 어떤 존재감으로 시청자들을 사로잡을지 궁금증을 자극한다.
공개된 스틸에는 진승주가 교도소 면회실에 모습을 드러내 단숨에 시선을 사로잡는다. 죄수복을 입은 채 한층 수척해진 그의 모습이 말끔한 수트 차림으로 한수그룹을 이끌던 과거와 사뭇 다른 분위기를 자아낸다. 누군가와 마주한 진승주는 복잡한 감정을 감추려는 듯 차갑게 굳은 표정과 깊어진 눈빛으로 팽팽한 긴장감을 조성하며, 과연 그가 면회실에서 마주한 인물은 누구일지 호기심을 자극한다. 이처럼 등장만으로도 묵직한 존재감을 드러내는 곽시양이 시즌2에서는 어떤 강렬한 인상을 남길지 기대를 모은다.
'재벌X형사2' 제작진은 "바쁜 일정 속에서도 작품에 대한 남다른 애정으로 선뜻 특별출연에 응해준 곽시양 배우에게 진심으로 감사드린다"라고 인사를 전했다. 이어 "곽시양이 무게감 있는 열연으로 진승주라는 인물의 서사에 깊이감을 더할 예정"이라며 "시즌1의 최종 빌런이었던 그가 시즌2의 전개에 어떤 파장을 불러일으킬지 본 방송을 통해 확인해 달라"고 당부했다.
SBS 새 금토드라마 '재벌X형사2'는 7일 오후 9시 50분에 첫 방송된다.
moonddo00@newspim.com