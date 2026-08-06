거제시, 폭염·가뭄 속 농업인·농작물 피해 최소화 총력 대응

AI 핵심 요약beta
- 거제시가 6일 폭염·가뭄 피해 막기 위해 농업용수 확보와 온열질환 예방에 총력 대응에 나섰다.
- 거제시농업기술센터는 저수지·관정·임시 수원 점검과 장비 배치, 관계기관 협의로 가뭄과 농업용수 부족에 대응하고 있다.
- 축산·농작물 점검과 병해충 예찰, 폭염 예방수칙·물품 배부로 농업인 건강 보호와 작업시간 조정을 유도하고 있다.
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하천 굴착 임수 수원 확보 병행
[거제=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 거제시는 연일 이어지는 기록적인 폭염과 메마른 가뭄 속에서 농업인 건강과 농작물 피해를 막기 위해 농업용수 확보부터 온열질환 예방까지 총력 대응 체제에 돌입했다고 6일 밝혔다.
먼저 거제시농업기술센터는 관내 저수지에 대한 상시 점검과 모니터링을 통해 저수율 변화를 파악하고 있다. 가뭄이 장기화될 가능성에 대비해 관정 추가 개발에 속도를 내고 하천 굴착으로 임시 수원을 확보하는 작업도 병행하고 있다.
가뭄 취약지역에는 양수기 등 관련 장비를 현장에 배치해 농업용수 공급을 다각도로 지원하는 데 행정력을 모으고 있다. 농업용수 부족에 대응하기 위해 한국농어촌공사, 한국수자원공사, 농협 등 관계기관과의 협의도 이어가고 있다.
기관별 보유 자원과 시설을 연계해 가뭄 대응력을 높이고 농업 현장을 중심으로 비상근무체계를 운영하며 상황 관리에 나선 상태다.
축산 분야에서는 관내 축산농가를 대상으로 가축 재해 예방 점검을 진행하고 있다. 농작업 현장에 대해서는 병해충 예찰 활동을 강화해 가뭄과 폭염에 따른 농작물 생육 장애를 최소화하는 데 주력하고 있다. 농업인에게는 폭염 예방수칙을 알림톡으로 전달해 기상 상황과 행동 요령을 신속히 안내하고 있다.
농업인의 온열질환 예방을 위한 직접 지원도 확대했다. 농업기술센터는 얼음물 등 폭염 예방 물품과 온열질환·폭염 예방법을 담은 리플릿을 배부하고 한낮 폭염 취약시간대에는 농작업 중단을 적극 권고하고 있다.
폭염 특보 시 가장 더운 시간대 작업을 줄이고 오전·저녁으로 작업시간을 조정하도록 안내하는 경남도·농촌진흥청 등의 지침과 같은 방향의 현장 계도다.
이영실 소장은 "폭염과 가뭄 장기화에 대비해 농업용수 확보와 농업인 건강 보호에 행정력을 집중하겠다"며 "농업인 여러분께서도 무리한 농작업을 자제하고 폭염 예방수칙을 철저히 지켜 달라"고 말했다.
news2349@newspim.com