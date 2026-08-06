奇瑞加码投资韩国KGM 双方合作由技术延伸至资本与海外市场

纽斯频通讯社首尔8月6日电 中国奇瑞汽车对韩国KG Mobility（KGM）投资1081亿韩元（约合人民币5.1244亿元）后，双方合作由传统技术合作进一步拓展至资本、生产和海外市场布局等领域。分析认为，此次投资不仅将加强双方在整车开发方面的协同，也为奇瑞未来参与KGM经营和拓展海外市场创造了条件。

资料图。【图片=奇瑞汽车官网】

据汽车行业6日消息，奇瑞将通过其香港法人公司认购KGM发行的1081.425亿韩元可转换债券（CB）。该债券票面利率为0%，到期利率为1%。业内认为，此次投资重点在于深化双方联合研发和国际市场合作，而非获取投资收益。

按照相关安排，若未来可转换债券全部转换为股份，奇瑞将持有KGM约16.22%的股份，有望成为公司第二大股东。

奇瑞国际总裁张贵兵日前在首尔举行的记者会上表示，不同国家和地区对韩国和中国生产汽车适用不同关税政策，双方加强合作有助于提升国际市场竞争力。他同时提出，可探索共享双方全球生产能力的合作模式。

据了解，奇瑞此前已多次表达进入美国市场的意愿。今年5月，张贵兵在安徽接受媒体采访时表示，希望在条件成熟时进入美国市场，但具体时间仍将取决于企业准备情况以及中美汽车产业政策环境。

分析认为，韩国拥有成熟的汽车产业体系、较高的产品质量标准以及自由贸易协定（FTA）网络，对中国汽车企业具有较高战略价值。奇瑞此次投资不仅意味着资本合作，也有助于借助韩国生产基地、品牌资源以及海外认证和销售体系拓展国际市场。

有声音指出，若采用奇瑞平台开发的车型由KGM负责产品设计，并在位于韩国平泽市的工厂生产后以KGM品牌出口，将有望形成不同于中国整车直接出口的新路径。

韩国汽车行业此前已有类似案例。中国吉利控股集团旗下电动汽车品牌极星（Polestar）曾委托雷诺韩国釜山工厂生产Polestar 4车型并出口北美市场。

业内认为，这一案例表明韩国整车制造能力可以成为中国资本背景汽车品牌进入海外市场的重要平台。

与此同时，KGM也有望借助奇瑞的平台技术以及电子电气架构，缩短新车型研发周期，降低开发成本并进一步完善海外市场产品布局。

不过，KGM方面表示，目前暂无利用平泽工厂为奇瑞旗下品牌代工生产汽车，也没有将采用奇瑞平台开发的中大型SUV"SE-10"出口北美市场的计划，现阶段主要考虑面向韩国国内市场及其他出口市场销售。

业内认为，随着奇瑞未来可能成为KGM第二大股东，双方合作范围有望进一步扩大。但与此同时，如何在深化合作过程中保持KGM自身技术研发和经营战略的独立性，也将成为双方未来合作的重要课题。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社