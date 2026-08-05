국민체육진흥공단, 체육인재양성 스포츠 미디어 교육생 모집

AI 핵심 요약beta
- 국민체육진흥공단이 5일 스포츠 미디어 과정 교육생을 모집했다.
- 온라인·대면 병행으로 총 50명을 선발해 지역 교육 격차를 줄이려 했다.
- 29일부터 다음달 20일까지 주말 8회 실무 중심 교육을 진행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 국민체육진흥공단이 스포츠 미디어 분야 실무 인재 양성을 위해 '2026년 체육인재양성 스포츠 미디어 과정' 교육생을 모집한다고 5일 밝혔다.
이번 과정은 스포츠 미디어에 대한 이해를 높이고 보도와 영상편집 등 현장에서 활용할 수 있는 실무 역량을 키우기 위해 마련됐다.
올해는 교육 접근성을 확대하기 위해 비대면(온라인) 과정을 새롭게 도입한 것이 특징이다. 총 50명을 선발하며, 대면 교육생 25명과 비대면 교육생 25명을 각각 모집한다. 공단은 온라인 과정 신설을 통해 지역에 따른 교육 기회 격차를 줄이고 더 많은 체육인이 양질의 교육을 받을 수 있을 것으로 기대하고 있다.
교육은 오는 29일부터 다음 달 20일까지 매주 토·일요일 총 8회에 걸쳐 진행된다. 교육생들은 ▲스포츠 미디어의 이해와 최신 트렌드 ▲비디오 촬영 및 영상편집 실습 ▲인공지능(AI)과 디지털 미디어 활용 ▲스포츠 보도 기초 등 스포츠 미디어 현장 중심의 실무 교육을 받게 된다.
참가 신청은 오는 18일까지 온라인으로 가능하며, 모집 요강과 세부 일정은 국민체육진흥공단 누리집과 K스포에듀에서 확인할 수 있다.
wcn05002@newspim.com