남양주시, '중점 추진사업 점검보고회' 마무리…총 8차례 진행

AI 핵심 요약beta
- 남양주시가 5일 중점 추진사업 점검보고회를 마무리했다
- 7월 20일부터 8월 5일까지 8회 열어 사업성과를 점검했다
- 스포츠관광·공공이익 환원·청년자립 강화를 추진하기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시가 본청 전 실·국·단·소와 담당관, 산하기관이 추진 중인 중점 사업을 종합적으로 점검하기 위해 실시한 '중점 추진사업 점검보고회'를 마무리했다.
6일 시에 따르면 지난 7월 20일부터 8월 5일까지 총 8회에 걸쳐 진행된 이번 보고회에서 참석자들은 소관 부서의 경계를 넘어 자유롭게 질의하고 의견을 나누며 사업별 추진 성과와 향후 계획을 다각도로 검토했다. 이를 통해 정책의 발전 방향과 실행력을 높이기 위한 방안도 함께 논의했다.
시는 이번 보고회를 통해 시민의 관점에서 사업의 필요성과 효과를 면밀히 검토하고 시민의 삶에 실질적인 변화를 가져올 수 있도록 교통·복지·도시개발·환경·문화·체육 등 시정 전 영역에 대한 개선 방향을 구체화했다고 밝혔다.
특히 스포츠 관광 기반 확충, 공공개발이익의 지역 환원, 청년 자립 지원 강화 등이 주로 논의됐다.
시는 국제규격 인공암벽장을 조성하고 국제대회 유치를 추진해 새로운 스포츠 관광 거점을 조성한다는 계획이다. 또한 대규모 공공개발사업에서 발생하는 개발이익을 생활SOC와 주민 편익시설 확충에 활용할 수 있도록 관련 제도를 선제적으로 정비할 계획이다.
청년 정책도 한층 강화한다. 양주시는 청년창업센터의 지원 기능을 기술창업 중심으로 재편하고 청년의 경제적 자립을 돕기 위한 실생활 중심 경제교육 프로그램을 새롭게 추진한다.
최현덕 남양주시장은 사업 추진 과정에서 축적된 데이터를 정책 개선에 적극 활용할 것을 강조했다.
그는 부서 간 긴밀한 협업과 제도 개선을 통해 정책 실행력을 높이고 정책 환경과 시민 수요 변화에 맞춰 사업 운영 방식과 지원 체계를 합리적으로 개선할 필요가 있다고 주문했다.
최 시장은 "이번 보고회는 각 사업의 성과를 점검하는 데 그치지 않고 시민의 입장에서 한 걸음 더 발전할 수 있는 방향을 함께 고민한 자리였다"며 "앞으로도 시민의 목소리를 정책에 충실히 담아 일상에서 변화를 체감할 수 있는 행정을 만들어가겠다"고 말했다.
남양주시는 이번 보고회에서 논의된 사항을 향후 정책에 적극 반영해 시민 중심의 민선 9기 시정 구현에 박차를 가한다는 계획이다.
asj7376@newspim.com