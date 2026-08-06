"발명왕 도전"...대전교육과학연구원, 발명·지식재산교육 운영

AI 핵심 요약beta
- 대전교육과학연구원이 5일 초6·중1 대상 발명·지식재산 정규과정을 7일까지 3일간 운영했다
- 학생 발달 단계 맞춘 공작·로봇코딩·3D·AI 코딩 등 체험형 발명교육으로 창의성과 디지털 역량을 키우도록 했다
- 온라인 사전과정 이수·수료증과 학교생활기록부 반영을 제공하며 학교 교육과정과 연계해 창의융합형 발명 인재 양성을 확대할 계획이다
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전교육과학연구원이 학생들의 과학적 탐구를 창의적 발명으로 연결하고 지식재산(IP) 이해를 높이기 위한 체험 중심 발명 교육을 진행한다.
교육과학연구원은 오는 7일까지 3일간 발명교육센터에서 지역 초등학교 6학년과 중학교 1학년 학생 39명을 대상으로 '2026년 발명·지식재산교육 정규과정'을 운영한다고 5일 밝혔다.
이번 과정은 과학적 원리를 바탕으로 생활 속 문제를 발견하고 해결 방안을 설계하는 등 협업 기반 디자인·모델링 활동과 지식재산(IP) 교육을 통해 학생들의 창의적 사고와 발명 역량을 키우기 위해 마련됐다.
특히 자신의 아이디어를 지식재산(IP)으로 보호하는 방법을 익혀 창작물에 대한 권리 의식을 키우기 위한 대전교육과학연구원의 대표 창의융합 발명 교육 프로그램이다.
교육은 학생들의 발달 단계에 맞춘 체험형 프로그램으로 구성됐다. 초등반은 '발명아이디어의 실현(공작)'을 시작으로 '생활 속 문제 해결을 위한 로봇 코딩', '창의력과 지식재산을 활용한 아이디어 보호' 교육을 단계적으로 진행한다.
중등반은 디지털 전환 시대에 필요한 지식재산 보호 교육과 함께 공학적 설계를 적용한 '발명아이디어의 실현(3D)', AI를 활용한 '과학적 문제 해결을 위한 AI 코딩' 교육을 통해 창의성과 디지털 역량을 함께 기를 수 있도록 운영한다.
교육 참가 학생들은 사전에 온라인 학생발명교육과정(IP-School)을 사전 이수하고 교육 종료 후 출석 기준을 충족하면 수료증과 함께 학교생활기록부 기재를 위한 교육 실적도 제공받는다.
연구원은 학생들의 발명 교육 경험을 학교 교육과정과 연계해 지속적인 창의·발명 활동으로 이어질 수 있도록 지원할 예정이다.
윤창호 원장은 "과학적 원리에 대한 탐구를 창의적인 발명으로 연결하고, 이를 지식재산의 가치로 확장하는 이번 교육과정은 학생들이 미래 사회를 주도할 창의융합 역량을 기르는 소중한 디딤돌이 될 것"이라며 "학생들이 창의융합형 발명 인재로 성장할 수 있도록 체험 중심의 질 높은 발명교육을 지속해서 확대해 나가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com