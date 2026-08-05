진교훈 강서구청장 "국회대로 지하차도·상부공원화 속도 내야"

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"사업 장기화로 주민 불편 가중"

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 진교훈 서울 강서구청장이 5일 화곡4동 주민센터에서 열린 '국회대로 지하차도 및 상부공원화 건설사업 주민설명회'에 참석해 속도감 있는 추진을 강조하고 나섰다.

진 구청장은 "사업이 장기화될수록 지역 주민들은 일상에서 더 큰 불편을 감내해야 하는 상황"이라며 "홍익병원 사거리 교통체계 전환 등 사업 추진으로 가중되는 주민 불편을 최소화할 수 있도록 사업 추진에 만전을 기해달라"고 강조했다.

진교훈 서울 강서구청장이 5일 화곡4동 주민센터에서 열린 '국회대로 지하차도 및 상부공원화 건설사업 주민설명회'에 참석해 인사말을 하고 있다. [사진=강서구]

이날 설명회는 서울시 도시기반시설본부 주관으로 진행된 자리다. 국회대로 지하차도 변경설계가 완료됨에 따라, 본격적인 공사 추진에 앞서 홍익병원 사거리 교통체계 변경과 사업 추진현황, 향후 일정 등을 지역 주민들에게 공유하기 위해 마련됐다.

행사장에는 지역 주민 150여 명이 몰려 좌석은 일찌감치 가득 찼고, 뒤에 서서 지켜볼 만큼 사업에 대한 관심이 뜨거웠다.

서울시 관계자는 사업 추진현황과 함께 홍익병원 사거리 교통체계 전환에 따른 운전자와 보행자 안전을 어떻게 확보할 것인지, 예정보다 준공이 지연된 이유 등을 설명했다.

서울시가 추진 중인 국회대로 지하차도 및 상부 공원화 사업은 신월IC에서 국회의사당 교차로까지 총 7.6㎞ 구간에 조성된다.

신월IC부터 목동종합운동장까지 4.1km 구간에는 지하차도 건설과 상부공원화가 추진되며, 목동종합운동장에서 국회의사당까지 3.5km 구간은 도로 차선을 줄이고 보행로와 녹지 공간 확장 사업이 진행될 계획이다.

현재 공정률은 50%로, 2032년 6월 준공을 목표로 추진하고 있다. 당초 2030년 준공 예정이었지만, 공법 설계 변경 등 예상치 못한 상황 등이 겹치며 1년 6개월 정도 일정이 지연됐다.

kh99@newspim.com