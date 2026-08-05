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국조실, 청년정책 전담부처 신설·청년영향평가 도입 검토

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  • 국조실이 5일 청년정책 전담부처 신설을 검토했다
  • 청년영향평가제 도입과 온통청년 개선도 추진했다
  • 정부는 AI 전환과 규제개혁, 메가특구도 속도 냈다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국조실, 5일 청와대서 대통령 업무 보고
2차 정상화 프로젝트…AI정부혁신 속도

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 국무조정실이 청년정책 전담부처 신설 등 청년정책 거버넌스 개편을 예고했다. 국민연금 개편과 정년연장, 인공지능(AI) 전환 대책 등 주요 정책이 청년에게 미치는 영향을 살피는 청년영향평가제도 도입도 검토한다.

국조실은 5일 청와대에서 열린 대통령 업무보고에서 이 같은 내용을 담은 하반기 업무추진방향을 공개했다.

◆ 청년정책 전담부서 신설 검토…李 "전담기구 설립 검토 서둘러 달라"

먼저 청년정책 전담부처 신설 등 거버넌스 개편을 검토한다. 앞서 이재명 대통령도 지난 6월 14일 이탈리아 현지에서 화상으로 주재한 37차 수석보좌관회의에서 "청년정책 전담기구 설립 검토를 서둘러 달라"고 당부한 바 있다.

청년체감도 지수 개발 및 청년영향평가 도입 등을 통해 각 정책이 청년의 삶에 미치는 영향도 파악한다. 청년영향평가의 경우 국민연금 개편, 정년연장, AI 전환 등 정부 주요 정책이 청년의 삶에 어떤 영향을 미치는지 파악한다는 취지로, 연말까지 연구를 거쳐 추후 추진 방향을 결정한다.

[자료=국무조정실]

청년정책에 특화된 연구기관과 전담기관을 설립하는 방안도 들여다본다. 연구기관은 싱크탱크 역할을 맡고, 전담기관은 지역 청년지원센터와 온라인 플랫폼 온통청년을 연계 운영하면서 청년정책 분야 인재 양성 등을 수행한다는 구상이다.

온통청년도 개선해 접근성을 강화하고 AI 기술을 도입해 맞춤형 정책 추천 기능을 도입한다. 전국 245곳에 설치된 청년센터의 경우 청년 일자리·주거·복지 등 종합상담 기능을 강화한다.

◆ 2차 국가 정상화 프로젝트 추진…정부 AI 혁신에도 박차

공무원과 국민, 기업, 협회, 이해관계인 등으로부터 제안을 받아 오는 9월 2차 국가 정상화 과제 발굴·선정에도 나선다. 2차 과제의 이행 성과는 다음 업무보고 등을 통해 보고하고, 1차 정상화 프로젝트 성과도 지속적으로 관리한다는 방침이다.

앞서 정부는 지난 4월부터 행정 곳곳에 남아있는 불합리한 관행과 불법·편법 행위를 근본적으로 개선하고 국민이 체감할 수 있는 변화를 이끌어 내겠다는 목표로 1차 정상화 프로젝트를 추진했다. 심야 시간대 스쿨존 속도 규제 합리화 등이 포함된 1차 정상화 과제는 164개로 확정됐다.

[자료=국무조정실]

정부에 AI 시스템을 도입해 일하는 방식을 개선하는 정부혁신을 포함한 AI 대전환에도 속도를 낸다.

국조실은 현재 시범 운영하는 업무용 AI 시스템이 연내 47개 중앙행정기관에 정착하도록 독려한다. 정부24 홈페이지에서 국민이 일상 용어로 질문하면 AI가 맞춤형 정보를 제공하는 기능도 확대한다.

정부·공공기관 보유 데이터 중 민간 수요가 높은 데이터는 신속 개방하도록 추진하고, 민간이 이를 통해 혁신 AI 서비스를 개발하도록 지원한다.

◆ 여러 부처 얽힌 갈등은 국조실 주도 숙의·토론 진행…국토공간 대전환 속도

개별 부처가 해결하기 어려운 갈등과제는 국조실 주도 숙의·토론을 통해 타협안을 도출하도록 지원한다. 부처와 민간이 참여하는 규체합리화추진단을 통해 민간과 상시 소통을 강화한다.

메가특구 제도 도입 및 특구 지정 방안도 업무보고에 포함됐다. 하반기 동안 메가특구특별법 제정 및 권역별 메가특구 지정후보안을 마련하고, 5극3특 성장엔진과 연계해 내년부터 메가특구 지정에 나선다.

[자료=국무조정실]

6개 부처에 흩어져 있는 현행 규제 샌드박스 제도도 손질한다. 이견조정 기능 및 실증사업 이후 법령정비 체계 강화, 관리시스템 정비 등의 내용을 담은 규제샌드박스 통합관리법을 연내 제정하고 샌드박스 전주기 원스톱 서비스를 제공한다.

국토공간 대전환도 지속적으로 추진한다. 세종시 행정수도 기능을 완성시키고, 권역별 거점도시 조성 및 전국 연결 교통망도 확충을 추진한다. 3대 메가프로젝트 조기 추진을 위한 인재양성·정주여건 중심 지원도 속도를 낸다. 공공기관 이전 등 논란이 예상되는 과제는 갈등·리스크 관리에 집중한다.

국조실은 이밖에도 중대범죄수사청(중수청)·공소청 출범 준비 지원, 형사소송법(형소법) 개정 논의 지원, 자치경찰제 확대 지원, 국제개발협력 내실화, 정부 업무평가 체계 개편, 신산업 규제혁신, 지역·혁신 창업 활성화 지원 등도 추진한다는 계획이다. 

sheep@newspim.com

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프로야구 전 경기 폭염 취소 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 극한 폭염이 프로야구까지 멈춰 세웠다. 경기장 곳곳에서 온열질환 의심 환자가 발생하고 관중이 의식을 잃고 쓰러지는 응급 상황까지 벌어지자 한국야구위원회(KBO)가 결국 리그를 일시 중단하고 긴급 대책 마련에 나섰다. KBO는 5일과 6일 예정됐던 2026 신한 SOL KBO리그 1군 전 경기와 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소한다고 발표했다. 취소된 경기는 잠실(NC-두산), 인천(LG-SSG), 대구(한화-삼성), 부산(키움-롯데), 광주(KT-KIA)에서 열릴 예정이던 5경기다. [서울=뉴스핌] 폭염 속 응원을 하고 있는 삼성 팬들. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.08.05 wcn05002@newspim.com KBO는 "최근 전국적인 폭염으로 관람객과 선수단의 안전을 위협하는 상황이 발생하고 있어 이를 엄중하게 인식하고 있다"라며 "6일 긴급 실행위원회를 열어 폭염 관련 리그 운영 방침과 안전 대책을 원점에서 논의할 예정"이라고 밝혔다. 이번 회의에는 KBO 사무국을 비롯해 10개 구단 단장과 한국프로야구선수협회 관계자들이 참석해 폭염 상황에서의 경기 운영 기준과 안전 대책을 전면 재검토할 계획이다. 당초 KBO는 전날 폭염 단계별 경기 운영 세칙을 새롭게 발표했다. 폭염주의보가 발효되면 경기를 정상 개최하고, 폭염경보가 내려질 경우 홈 구단 의견을 반영해 경기 시작 시간을 최대 1시간까지 늦출 수 있도록 했다. 또한 기상청이 올해 신설한 최고 단계인 '폭염중대경보'가 발효되면 경기 당일 오후 1시 이전 취소를 결정할 수 있도록 했다. 폭염중대경보는 하루 최고 체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발효된다. 이에 따라 전날 잠실 NC-두산전과 광주 KT-KIA전이 해당 기준이 적용된 첫 사례로 취소됐다. [인천=뉴스핌] 유다연 기자= 4일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG 경기 8회를 마친 후 한 관객이 온열질환으로 쓰러졌다. 해당 관객을 이송하기 위해 대기 중인 구급차의 모습. 2026.08.05 willowdy@newspim.com 그러나 다른 경기장에서는 더 심각한 상황이 발생했다. 인천 SSG랜더스필드에서 열린 LG와 SSG 경기에서는 총 25명의 관중이 온열질환 의심 증세를 호소하며 현장 치료를 받았다. 이 가운데 2명은 의식 저하 등 중증 증상을 보여 구급차로 병원에 이송됐다. 8회말에는 25세 남성 관중이 계단에서 의식을 잃고 쓰러져 경기가 약 9분간 중단됐고, 경기 종료 직전에도 26세 남성 관중이 응원석에서 쓰러지는 응급 상황이 발생했다. 다행히 두 번째 환자는 현장 안전요원의 응급조치 후 의식을 회복한 것으로 전해졌다. 경기장 안팎에서 온열질환 환자가 잇따라 발생하자 KBO는 기존 운영 방침만으로는 안전을 담보하기 어렵다고 판단했고, 결국 5일과 6일 예정된 1군과 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소하는 초유의 결정을 내렸다. 이로써 올 시즌 폭염으로 취소된 KBO리그 경기는 15경기로 늘었고, 우천 등을 포함한 전체 취소 경기는 40경기가 됐다. wcn05002@newspim.com 2026-08-05 13:32

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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