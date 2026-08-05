보건의료노조 "빛고을의료재단 이사장, 시민 혈세로 변호사비 지출 의혹"

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광주청사 앞에서 규탄 기자회견 개최

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전국보건의료산업노동조합 광주시립제1요양·정신병원 노조는 5일 전남광주통합특별시 광주청사 앞에서 빛고을의료재단 규탄 기자회견을 열고 있다. 2026.08.05 bless4ya@newspim.com

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 =광주시립요양병원을 운영하는 빛고을의료재단 이사장이 시민 혈세인 보조금을 개인적인 법률 비용으로 지출했다는 의혹이 제기됐다.

전국보건의료산업노동조합 광주시립제1요양·정신병원 노조는 5일 전남광주통합특별시 광주청사 앞에서 빛고을의료재단 규탄 기자회견을 개최했다.

노조는 "재단 이사장과 관계자가 연루된 (쓰레기소각장 유치 관련) 위장전입 및 어용노조 사건에 수천만원의 법률 비용이 지출됐다는 공익 제보를 최근 받았다"고 말했다.

이어 "이사장 개인의 형사사건 변호사 비용을 전남광주시 보조금으로 지출했다면 이는 공무상 횡령죄 등 문제의 소지가 다분하다"고 경고했다.

특히 "재단은 병원의 재정이 부족하다며 시에 지속적으로 추가 재정지원을 요구하고 있다"며 "병원 운영과 무관한 재단 이사장과 관계자가 자행한 온갖 불법적인 민·형사 사건들의 법률비용에 지출을 하였다는 것이냐"고 따졌다.

이들은 "보조금은 환자의 치료와 안전, 적정 인력 확보, 안정적인 병원 운영과 양질의 의료서비스를 위해 사용하는 예산"이라며 "즉각적인 감사를 실시하고 부정한 사용이 확인될 경우 엄중한 조치를 내려야 한다"고 요구했다.

한편 이사장의 입장을 듣기 위해 여러 차례 전화를 걸었으나 연락이 닿지 않았다. 재단 관계자는 "내부적으로 확인 중에 있다"고 말했다.

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