산업은행-우정사업본부, AI인프라 1조원 펀드 조성

AI 핵심 요약beta
- 한국산업은행과 우정사업본부가 5일 AI인프라 금융협력 위한 1조원 공동펀드 업무협약을 체결했다.
- 양 기관은 차세대 데이터센터·친환경 에너지 인프라 등 국가 AI인프라 생태계 구축을 위한 투자와 금융 협력을 추진한다.
- 이번 펀드로 반도체·피지컬AI·AI데이터센터 메가프로젝트와 서남권 AI클러스터를 지원해 데이터센터 분산·지역 일자리 창출·국가균형발전을 도모한다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 한국산업은행과 우정사업본부가 5일 AI인프라 금융협력을 위한 업무협약을 체결했다.
양 기관은 총 1조원 규모의 공동 출자 펀드를 조성하기로 했다. 차세대 데이터센터와 친환경 에너지 인프라 등 국가 AI인프라 생태계 구축을 위한 투자와 금융 협력을 진행한다.
이는 2006년 이후 20년 만에 재개되는 양 기관의 공동 투자다. 2006년에는 교육펀드 2000억원, 철도펀드 5000억원, 발전펀드 3000억원 규모의 펀드를 조성해 울산과학기술원, 인천국제공항철도, 신분당선 전철 등 국가 기반시설 확충에 기여했다.
산업은행은 이번 펀드로 정부의 반도체·피지컬AI·AI데이터센터 메가프로젝트와 서남권 프로젝트 등을 지원할 예정이다. 신재생에너지 잠재력이 풍부한 서남권 등 비수도권 지역을 중심으로 친환경 전력망과 대규모 데이터센터를 연결하는 AI 클러스터 조성을 추진한다.
이를 통해 수도권에 집중된 데이터센터를 분산시키고 지역 일자리 창출을 도모하는 한편 국가 AI 경쟁력 강화와 국가균형발전을 추진한다.
romeok@newspim.com