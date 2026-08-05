충북 공립교사 내년 289명 뽑는다…임용시험 선발 규모 사전 공개

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유치원 36명·초등 75명·중등 93명…장애인 중복지원 제도도 올해부터 변경

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교육청이 5일 내년도 공립학교 교사 임용시험 선발 규모를 공개했다.

학령인구 감소에 따른 교원 정원 조정이 이어지는 가운데 예비 교사들의 준비 기간을 보장하기 위해 선발 예정 인원을 미리 공개한 것이다.

충북교육청 .[사진=뉴스핌DB]

도교육청은 이날 누리집을 통해 2027학년도 공립 유치원·초등·중등·특수학교 교사와 비교과 교사 등 신규 임용시험 선발 예정 인원 289명을 사전 예고했다.

예정 인원은 유치원 36명, 초등 75명, 유치원 특수 3명, 초등 특수 8명, 중등 18개 과목 93명, 중등 특수 38명, 비교과 교사 36명이다.

비교과는 보건교사 13명, 영양교사 2명, 사서교사 6명, 전문상담교사 15명을 선발할 계획이다.

다만 장애인 구분 모집 인원 가운데 유치원·초등 11명은 선발 규모에 포함됐으며 중등과 비교과 14명은 모집 과목이 아직 확정되지 않아 이번 사전 예고에서는 제외됐다.

최종 선발 인원은 교원 정원 조정과 수급 상황 등을 반영해 확정된다.

유치원·초등은 오는 9월 9일, 중등은 9월 30일 각각 시행계획 공고를 통해 최종 규모가 발표될 예정이다.

원서 접수는 유치원·초등은 9월 28일부터 10월 2일까지, 중등은 10월 12일부터 16일까지 진행된다.

제1차 필기시험은 유치원·초등이 11월 7일, 중등은 11월 28일 각각 실시된다.

올해부터는 장애인 구분 모집 지원자의 응시 방식도 달라진다.

기존에는 여러 시·도에 중복 지원한 뒤 시험 당일 원하는 지역에서 응시할 수 있었지만 2027학년도 시험부터는 원서접수 취소 기간 안에 실제 응시할 1개 시·도를 반드시 선택해야 한다.

교육청은 제도 변경으로 인한 불이익이 없도록 지원자들의 각별한 확인을 당부했다.

양철기 교원인사과장은 "사전 예고한 선발 인원은 교원 정원 조정이나 추가 수급 상황에 따라 변경될 수 있다"며 "수험생들은 최종 시행계획 공고를 반드시 확인해 달라"고 말했다.

자세한 내용은 충북교육청 누리집 '채용시험-임용정보-교원임용시험'에서 확인할 수 있다.

baek3413@newspim.com