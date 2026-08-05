함양군 '제9회 대한민국 학생오케스트라 페스티벌' 58개 팀 6일간 경연

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학생 연주단체 58팀 실력 겨루며 경연

참가자·주민 함께하는 무료 공연 기회

[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 국내외 58개 학생·청소년 연주팀이 다음 달 경남 함양에 모여 여섯 날 동안 교향악 축제를 펼친다.

함양군은 오는 10일부터 15일까지 6일간 함양문화예술회관 대공연장에서 '제9회 대한민국 학생오케스트라 페스티벌'을 개최한다고 5일 밝혔다. 행사는 경남도교육청과 함양군이 공동 주최하고 함양교육지원청이 주관한다.

'제9회 대한민국 학생오케스트라 페스티벌'[사진=함양군] 2026.08.05

이번 페스티벌에는 전국에서 모인 학생·청소년 연주단체 58개 팀과 학생, 지도교사, 학부모 등 4000여 명이 참가한다. 학교와 지역에서 활동 중인 학생 오케스트라가 한자리에서 경연을 치르며 연주 역량을 겨룬다.

경연은 학교부문(오케스트라·윈드오케스트라·앙상블), 지역부문, 국제부문으로 나뉘어 진행된다. 학교와 지역에서 선발된 우수 학생 연주단체들이 차례로 무대에 올라 준비해 온 레퍼토리를 선보인다.

올해부터는 국제부 경연을 신설해 페스티벌 외연을 넓힌다. 첫 국제부에는 중국과 오스트리아 팀이 참가해 청소년 관현악을 매개로 한 국제 교류 무대를 꾸민다. 함양군과 교육당국은 이를 토대로 향후 대회 국제화 기반을 다진다는 계획이다.

10일 오전 10시 지역부문 윈드오케스트라 청소년부 경연을 시작으로 학생 오케스트라, 윈드오케스트라, 앙상블 경연이 6일 동안 이어진다. 14일에는 국제부문 경연과 함께 학교부문 대상경연, 시상식이 예정돼 있다.

개막 첫날인 10일 오후 7시 30분에는 코리아경남심포니오케스트라가 개막 축하공연을 맡는다. 미래 연주자를 꿈꾸는 학생 참가자들과 지역 주민이 함께 관현악 무대를 접할 수 있는 자리다.

대한민국 학생오케스트라 페스티벌은 2018년 시작돼 학교 오케스트라 활동 활성화와 학생 문화예술교육 확대에 역할을 해 왔다. 군은 2025년 경남도교육청과 업무협약을 맺고 대회를 국제대회 수준으로 격상시키는 것을 목표로 예산 지원을 늘리고 있다.

모든 경연과 개막 축하공연은 무료로 관람할 수 있다. 군은 군민과 방문객이 공연장을 찾아 학생들이 준비한 연주를 함께 들어줄 것을 바라고 있다.

yun0114@newspim.com