최정호 익산시장, 폭염 대응 현장행정...무더위쉼터 운영 점검

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황등면 죽촌경로당 방문, 민선9기 제5호 '걸어서 시민 속으로' 소통

냉방기기·냉방비 점검, 운영비·시설 개선 건의 추경 반영 적극 검토





[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 기록적인 폭염에 대응해 시민 안전을 위한 무더위쉼터 운영 실태를 점검하고 현장 의견을 시정에 반영하는 소통 행정을 강화하고 있다고 5일 밝혔다.

최정호 익산시장은 이날 황등면 죽촌경로당을 찾아 무더위쉼터 운영 현황을 점검하고 어르신들과 현장 애로사항을 청취했다. 이번 방문은 민선 9기 출범 이후 다섯 번째 '걸어서 시민 속으로' 현장 행정이다.

최정호 익산시장이 폭염 속 현장을 찾아 애로사항을 청취했다.[사진=익산시]2026.08.05 lbs0964@newspim.com

최 시장은 경로당 내 냉방기기 작동 상태와 냉방비 지원 현황, 이용 편의성을 살피고 폭염 취약계층의 건강 상태를 확인했다. 또 무더운 시간대 야외활동 자제와 충분한 수분 섭취 등 온열질환 예방수칙 준수를 당부했다.

현장에서는 노후 냉방기기 교체와 냉방비 지원 확대, 경로당 운영비 인상 등 다양한 건의가 제기됐다.

이에 최 시장은 즉시 조치가 가능한 사항은 담당 부서에서 신속히 검토하도록 지시하고 예산이 필요한 사업은 추가경정예산 반영 등을 통해 개선해 나가겠다고 밝혔다.

익산시는 폭염 기간 경로당을 무더위쉼터로 운영할 수 있도록 냉방비를 지원하고 있으며 시청과 복지관 등 공공시설도 무더위쉼터로 지정해 운영시간 이후에도 시민들이 이용할 수 있도록 하고 있다.

이와 함께 재난도우미와 이·통장 비상 연락망을 활용해 폭염 취약계층 안부를 확인하는 등 현장 중심의 안전관리도 지속 강화하고 있다.

최정호 익산시장이 5일 무더위쉼터를 찾아 주민들과 환담했다.[사진=익산시]2026.08.05 lbs0964@newspim.com

최정호 익산시장은 "경로당은 어르신들의 건강과 생명을 지키는 중요한 폭염 피난처"라며 "어르신들이 안전하고 쾌적하게 여름을 보낼 수 있도록 경로당 운영 지원과 현장 관리에 행정력을 집중하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com