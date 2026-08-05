창원시, '농업용수 확보' 예비비 6억 긴급 투입…가뭄 대응 총력

관정 수리·장비 임차 긴급 지원 조치

농민 가뭄 걱정 해소 근본 대책 추진

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 폭염과 장기 가뭄으로 물 부족 위기에 놓인 농촌 현장을 대상으로 예비비를 투입해 농업용수 확보에 나섰다.

시는 극심한 물 부족을 겪고 있는 농경지에 예비비 6억 원을 긴급 투입해 농업용수 확보를 위한 비상 대책을 본격 시행하고 있다고 5일 밝혔다.

경남 창원시가 지난 1일 의창국 북면의 한 농경지에 의창소방서의 소방 차량을 활용해 소방 용수를 공급하고 있다.[사진=창원시] 2026.08.02

올해 7월까지 창원지역 누적 강수량은 537.1mm로 지난해 828.7mm의 65% 수준에 그쳤으며 관내 평균 저수율은 32.4%로 평년 69.3% 대비 46.7% 수준까지 떨어진 상태다. 이는 농업용수 가뭄 '경계' 단계에 해당하는 수치다.

시가 파악한 주요 피해 대상은 주변에 하천이 없거나 빗물에만 의존해 농사를 짓는 천수답 등 용수 공급이 취약한 농경지 94.33ha(약 28만5천평)다. 시는 축구장 132개 넓이에 해당하는 이 지역을 중심으로 긴급 지원에 착수했다.

우선 시는 멈춰 선 관정과 저수지 등 수리 시설을 정비해 논밭에 물길을 다시 잇는 데 행정력을 집중한다. 관정 모터 14곳을 즉시 수리해 재가동하고 바닥이 드러난 저수지 8곳에는 준설 작업을 실시해 저장 용량을 늘린다. 상습 가뭄 지역에는 관정을 새로 개발해 농가에 공급하는 방안도 병행해 가능한 수단을 모두 동원한다는 방침이다.

장비 부족으로 자체 대응이 어려운 농가를 위한 현장 맞춤형 지원도 강화한다. 시는 3억 원가량을 투입해 양수기, 굴착기 등 용수 확보 장비를 긴급 임차해 피해 지역에 배치하고 물길이 닿지 않는 농지까지 물을 보낼 수 있도록 진해구 웅동 지역 등에 총 2km 길이의 송수 호스를 공급한다.

강기윤 시장은 "예비비 긴급 투입은 시작일 뿐 가뭄이 해갈될 때까지 현장을 직접 살피며 필요한 지원을 계속하겠다"면서 "농업인이 가뭄 걱정 없이 농사를 지을 수 있도록 근본적인 용수 대책 마련에도 행정 역량을 집중하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com