대전교육청, 학교 공사현장 '폭염 대응' 집중 점검

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 5일 폭염 속 학교공사장 안전점검에 나섰다
- 용계초 신축 포함 대형 공사장 10곳 폭염안전수칙 이행 여부를 집중 점검했다
- 폭염경보 시 작업시간 조정·옥외작업 중지 등 근로자 보호조치를 강화하겠다고 밝혔다
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 연일 이어지는 폭염 속 학교 공사현장 근로자의 온열질환 예방과 안전사고 방지를 위해 폭염 대응 안전점검에 나선다.
5일 시교육청에 따르면 현재 용계초등학교 신축공사를 비롯한 학교 대형 공사장 10곳에서 공사가 진행 중이다.
특히 여름방학 기간 공사가 집중되는 시기인 만큼 폭염으로 인한 근로자 안전사고 예방에도 각별한 주의가 필요한 상황이다.
이에 따라 시교육청은 공사현장에서 폭염안전 5대 기본수칙이 제대로 이행되고 있는지 집중 점검한다.
폭염경보 발효 시 작업시간 조정과 옥외 작업 중지 등 근로자 보호조치가 적정하게 시행되고 있는지 확인해 무리한 작업으로 인한 안전사고를 관리할 방침이다.
백승영 시설과장은 "기록적인 폭염이 이어지고 있는 만큼 근로자의 안전을 최우선으로 두고 공사 현장 내 위해 요인을 철저히 점검해 안전한 근로 환경에 최선을 다하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com