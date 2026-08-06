노동부, 질식사고 위험 현장서 사전안전확인 시스템 시범 운영

AI 핵심 요약beta
- 정부와 인천시는 6일 맨홀 질식사고 근절 선언을 하고 사전안전확인 시스템을 시범 운영했다
- 사전확인 시스템은 작업 전 영상·현장 점검으로 산소·유해가스와 환기 상태를 확인한 후에만 작업을 승인하는 체계다
- 김영훈 장관은 공공부문이 모범을 보여야 한다며 맨홀 작업 전 사전작업계획서 제출과 안전보건조치 이행을 강조했다
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 정부가 맨홀 등 질식사고 위험 작업 현장에 사전안전확인 시스템을 시범 운영한다.
고용노동부와 인천광역시는 6일 인천광역시청 대회의실에서 맨홀 질식사고 근절 선언식을 열었다고 밝혔다.
이번 선언에 따르면 양 기관은 인천환경공단의 맨홀 등 질식사고 위험 작업현장에 사전안전확인 시스템을 시범 운영한다.
사전 확인 시스템은 작업 개시 전 영상 또는 현장 확인을 통해 산소·유해가스 농도와 환기 상태를 검증한 후에만 작업을 승인하는 체계다.
선언식은 지방정부 발주 공사와 공공기관의 하수관로·맨홀 작업 중 유해가스 중독 및 2차 구조 재해가 반복된 가운데, 중앙정부와 지방정부의 근본적인 관리체계 혁신이 필요하다는 데 양 기관이 공감하면서 성사됐다.
인천에서는 맨홀 등 밀폐공간 작업 중 질식사고로 지난해 2명이 목숨을 잃고, 올해 3명이 다쳤다.
행사에는 인천시장과 구청장, 산하 공공기관장과 담당 부서장 등이 참석해 특별안전교육영상을 시청했다.
김영훈 노동부 장관은 작업 전 산소·유해가스 농도 측정, 충분한 환기, 호흡보호구 착용, 위급 시 119 우선 신고(직접 구조 금지) 등 질식사고 예방 기본수칙 준수를 강조했다.
특히 지방정부와 공공기관이 직접 발주하고 관리하는 작업인 만큼 공공부문이 먼저 모범을 보여야 한다며, 맨홀작업 시 사전작업계획서 제출과 작업 전 안전보건조치 확인을 철저히 이행해 줄 것을 당부했다.
김영훈 장관은 "지역사회의 생명과 안전을 지키는 일에는 공공부문이 누구보다 앞장서 모범을 보여야 한다"며 "이번 공동선언과 인천환경공단의 사전안전확인 시스템 시범 운영을 시작으로, 인천시가 중대재해 예방의 훌륭한 롤모델이 되어 안전관리시스템이 전국으로 확산되기를 기대한다"고 말했다.
sheep@newspim.com