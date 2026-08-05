목포시 "의대설립 분수령…갈등 멈추고 10일 합의 촉구"

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[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 목포시가 전남 서부권 의료공백 해소를 위해 목포대와 순천대의 의과대학 설립 논의를 10일까지 마무리해야 한다고 촉구했다.

강성휘 목포시장과 김원이 국회의원, 이형완 목포시의회 의장은 5일 공동 입장문을 내고 목포대·순천대 통합과 의과대학, 대학병원 유치 논의와 관련한 지역 간 갈등 중단을 요구했다.

김원이 국회의원, 강성휘 목포시장, 이형완 목포시의회 의장과 시의원들, 전남광주통합특별시의원 일동이 29일 오후 목포시의회 소회의실에서 기자회견을 열고 서부권 메디컬 프로젝트 제안에 대한 공동 입장문을 발표하고 있다. [사진=조은정 기자]

앞서 이들은 지난 2일 통합특별시장 주재 긴급 조정회의에서 양 대학 총장과 지역 국회의원, 시장이 참석해 10일까지 협의를 이어가기로 한 만큼 실질적 합의가 필요하다고 밝혔다.

교육부도 지난 3일 브리핑에서 전남·광주 지역에 2030년 의과대학을 신설하려면 양 대학의 신속한 합의 절차가 필요하다고 언급했다. 시는 이달 10일이 의대 신설 논의의 분수령이 될 것으로 보고 있다.

목포시 등은 전남 서부권이 대표적인 의료 취약지역이라고 강조했다. 보건복지부의 전라남도 진료권 현황분석에 따르면 서부권은 동부권보다 치료 가능 사망률이 22.5% 높고 중증응급환자 사망률은 40.5% 높다. 상급종합병원 이용 불가능 비율은 4배 수준이다.

강 시장과 김 의원, 이 의장은 "정부의 공공의료 정책은 지역 안배보다 의료 취약지역 주민의 생명권을 우선해야 한다"며 "서부권 의대와 대학병원 설립은 국가 균형발전과 의료격차 해소를 위해 필요하다"고 말했다.

이어 "10일까지 대승적 합의를 이뤄 통합대학 의대 신설의 기반을 마련해야 한다"고 덧붙였다.

ej7648@newspim.com