경남교육청, 2027학년도 신규 교사 756명 선발…임용시험 일정 공개

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유치원·초등 교사 선발 인원 증가

시험 출제 범위와 제도 변화 안내

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청이 2027학년도 공립학교 신규 교사 선발 계획의 윤곽을 내놓으며 예비 교사들의 움직임이 분주해지고 있다.

도교육청은 2027학년도 공립 신규 교사 선발 예정 규모를 도교육청 누리집에 예고했다고 5일 밝혔다.

경남도교육청 전경[사진=경남도교육청] 2026.08.05

선발 예정 인원은 유치원 63명, 초등 149명, 특수학교 유치원 8명·초등 35명 등 특수(유·초) 43명, 중등(26개 과목) 400명, 특수(중등) 27명, 보건 26명, 영양 20명, 사서 9명, 전문상담 19명으로 모두 756명이다. 지난해와 비교하면 유치원·초등 교사는 33명 늘었고, 중등 교사는 67명 줄었다.

임용시험 일정도 함께 제시했다. 유치원·초등교사 임용시험은 9월 9일 공고를 시작으로 9월 28일부터 10월 2일까지 응시 원서를 접수한다. 제1차 시험은 11월 7일 토요일에 치른다. 중등교사 임용시험은 9월 30일 공고되며 원서 접수 기간은 10월 12일부터 16일까지다. 중등 제1차 시험은 11월 28일 토요일에 실시한다.

도교육청은 이번 사전 예고를 통해 선발 예정 분야와 인원뿐 아니라 시험 출제 범위, 2차 시험(실기·면접) 평가 내용, 전년도와 달라지는 제도도 함께 안내했다. 임용 준비 기간이 길고 교육과정 개정에 따라 출제 범위가 변동되는 점을 고려해 수험생들이 미리 대비할 수 있도록 정보를 제공했다.

다만 이번 발표는 '선발 예정' 규모인 만큼 최종 인원은 바뀔 수 있다. 교원 정원 조정이나 추가 수급 사유가 발생할 경우 최종 시행계획 공고에서 선발 인원이 달라질 수 있어 지원자는 반드시 최종 공고문을 확인해야 한다.

news2349@newspim.com