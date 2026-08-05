나주시, 취임 100일 앞두고 속도전...민생과제 37건 점검

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추석 전 지원금 지급 추진

[무안광주강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 나주시가 민선 9기 취임 100일을 앞두고 민생과제 37건을 점검하며 생활 변화 체감에 속도를 내고 있다.

전남광주통합특별시 나주시는 5일 시청 소회의실에서 '민선 9기 취임 100일 이내 민생현안 추진상황 보고회'를 열고 민생경제, 생활안전, 생활환경 등 시민 밀착형 과제의 추진 현황과 실행계획을 살폈다고 밝혔다.

이날 보고회에서는 민생경제 회복, 생활안전 강화, 생활환경 개선, 경로당 환경 개선, 방치폐기물 정비, 노후시설 개선 등 시민 생활과 밀접한 주요 현안을 중심으로 추진상황을 공유하고 실행력을 높이려는 방안을 논의했다.

윤병태 시장이 보고회에서 시민과 밀접한 현안들의 신속한 추진을 당부하고 있다.[사진=나주시] 2026.08.05 ej7648@newspim.com

시는 민생경제 회복을 위해 시민 1인당 20만 원의 민생회복지원금을 추석 전 지급할 계획으로 이를 위해 신청 시스템을 신속히 구축하고 지급 일정과 신청 방법 등을 적극 홍보해 차질 없이 지원금을 지급할 예정이다.

나주사랑상품권 할인판매 규모를 확대하고 골목형상점가를 신규 지정해 온누리상품권 사용처를 넓히는 등 지역 소비 촉진과 골목상권 활성화에도 힘을 쏟는다.

생활안전 분야에서는 폭염에 대응해 생수나눔냉장고 5곳을 운영하고 있으며 폭염특보에 따른 이용 질서 관리도 강화하고 있다. 폭염중대경보 발효 시에는 파크골프장을 임시 폐쇄해 시민 안전을 확보하고 고장 가로등을 신속히 정비해 안전한 야간 보행 환경을 조성할 계획이다.

맨홀 추락방지시설 확대 설치와 빈집, 노후 슬레이트, 데크와 계단 등 취약 시설 정비를 추진해 생활 속 안전사고 예방에도 만전을 기한다. 쾌적한 생활환경 조성을 위해 생활권 주변 풀베기 사업의 기준을 정비해 체계적으로 관리하고 방치폐기물 일제 정비와 무단투기 단속을 강화하는 한편 배출 시간과 장소 준수 홍보, 신고포상금 제도 운영 등을 통해 시민과 함께 깨끗한 도시환경을 만들어 갈 계획이다.

윤병태 시장은 "취임 100일은 시정의 변화와 성과를 보여드려야 할 중요한 시점"이라며 "부서 간 협업으로 시민이 체감할 수 있는 성과를 차질 없이 만들어 달라"고 말했다.

ej7648@newspim.com