李 대통령 당부에 김산 군수 "군공항 이전, 3대 선결조건 이행돼야"

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"관계기관과 책임 있는 자세로 협의 이어가겠다"

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 무안군이 광주 군 공항 이전과 관련해 협의는 이어가지만 민간공항 우선 이전과 1조원 규모 지원, 국가산단 조성 등 3대 선결조건 이행이 먼저라고 못 박았다.

김산 무안군수는 5일 입장문을 내고 전날 국무회의에서 이재명 대통령이 광주 군 공항 이전의 차질 없는 추진과 무안군의 협조를 요청한 데 대해 감사를 전했다.

김산 무안군수. [사진=뉴스핌 DB]

김 군수는 "무안군이 그동안 6자협의체 공동합의사항에 따라 3대 선결조건과 로드맵 제시를 요구해 왔다"며 "이는 이전 사업 자체를 반대하기 위한 것이 아니라 군민이 납득할 수 있는 여건을 마련하기 위한 원칙"이라고 설명했다.

그는 광주 군 공항 종전부지에 반도체 클러스터 조성 계획이 추진되는 만큼 변화된 여건에 맞는 충분한 협의와 준비가 필요하다고 말했다.

또 국방부와 국토교통부 등 관계부처와 책임 있는 자세로 협의를 이어가겠다고 밝혔다.

무안군은 정부가 광주 군 공항 이전 부지를 호남권 반도체 클러스터로 조성하겠다는 계획을 속도감 있게 추진하는 데 대해 환영한다는 입장도 냈다.

전남광주통합특별시가 국무회의에서 국가산단 조성과 관련한 구체적 지원 방안을 제시한 점에 대해서도 긍정적으로 평가했다.

ej7648@newspim.com