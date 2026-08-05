경남도, 폭염·가뭄 피해 최소화 대응 총력…냉방비 지원·용수 확보

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가뭄 대응 특별교부세 32.5억 확보

축산·수산 분야 등 맞춤형 지원

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 기록적인 폭염과 장기 가뭄 속에서 도민 건강과 농·축·수산 피해 최소화를 위해 무더위쉼터 냉방비 지원, 가뭄 대응 재원 확보, 축·수산 분야 현장 대응 강화에 나섰다.

천성봉 도민안전본부장은 5일 도청 프레스센터에서 폭염·가뭄 대응 브리핑을 통해 "최근 도내 전역에 폭염특보가 이어지고 누적 강수량이 평년의 65% 수준에 그치는 등 폭염과 가뭄이 장기화됨에 따라 도민 건강 보호와 농·축·수산 분야 피해 최소화를 위한 종합 대응 체계를 가동하고 있다"고 밝혔다.

천성봉 경남도 도민안전본부장(맨 왼쪽)이 5일 오후 3시 도청 프레스센터에서 폭염과 가뭄 대응과 관련해 브리핑을 하고 있다.[사진=경남도] 2026.08.05

도에 따르면 지난 2일 양산시 낮 최고기온이 42.5도까지 치솟아 국내 기상 관측 이래 최고기온을 기록했고 올해 도내 누적 강수량은 556mm로 평년(853.8mm) 대비 65.1% 수준에 머물러 16개 시군이 가뭄 '경계' 또는 '주의' 단계에 진입한 상태다.

도는 폭염으로 인한 온열질환과 건강 피해를 줄이기 위해 경로당, 마을회관 등 무더위쉼터에 냉방비 8억2000만 원을 긴급 지원했다.

무더위쉼터 내 냉방기기 작동 상태를 집중 점검하고 이용 편의를 위해 개방 시간을 야간과 주말까지로 확대했다. 독거노인, 노약자 등 취약계층 보호를 위해 생활지원사와 이·통장 등 재난도우미를 활용한 현장 순찰과 안부 확인도 강화할 계획이다.

장기간 가뭄으로 인한 용수 부족에 대응하기 위해 도는 행정안전부와 협의를 통해 가뭄 대응 특별교부세 32억5000만 원을 지난 4일 우선 확보했다.

확보된 재원은 농업용수 확보가 시급한 창원·밀양 등 7개 시군에 신속히 교부해 관정 개발, 급수시설 설치 등 용수 공급 대책에 투입할 방침이다. 도는 이번 지원에서 제외된 11개 시군에 대해서도 행정안전부에 33억 원 추가 지원을 건의해 용수 부족으로 어려움을 겪는 지역을 뒷받침한다는 계획이다.

도는 농림축산식품부를 상대로도 밀양 무안·초동지구 등을 포함한 가뭄 대비 용수 개발 사업과 가뭄 긴급 대책비 등 총 98억 원 규모의 국비 지원을 요청해 추가 재원 확보에 나서고 있다.

축산 분야에는 고온 스트레스에 취약한 가축 보호를 위한 맞춤형 대책이 추진된다.

도는 축사 환풍기와 안개 분무시설, 면역증진제 등을 긴급 지원하고, 지붕 살수장치 가동 요령 안내와 현장 지도를 강화해 사육 환경 개선을 유도하고 있다. 이와 함께 '축산 재해 대응 상황실'을 운영해 피해 발생 현황을 파악하고 관련 보상 절차를 신속하게 진행할 계획이다.

수산 분야에서는 고수온 특보 발령에 따른 비상 대응 체계를 가동 중이다. 도는 고수온 대응 상황실을 운영하면서 국비 3억2000만 원을 추가 확보해 산소발생기, 차광막 등 고수온 대응 장비 지원을 확대하고 있다.

양식어류 조기 출하와 사료량 조절, 산소 공급장비 활용 등 현장 지도를 강화해 양식장별 상황에 맞는 관리가 이뤄지도록 지원하고 어가의 자율적인 대응 활동도 독려하고 있다.

천성봉 본부장은 "폭염과 가뭄으로 인한 도민 생활 불편과 농·어가 부담이 커지고 있다"며 "가용한 행정력과 예산을 긴급 투입해 도민의 건강과 안전을 지키고 농·수산 분야 피해를 줄이는 데 집중하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com