국민의힘 충북도당 "충북도, 박병국 대외협력특보 내정 철회해야"

"부패 전력 인사 중용은 도민 상식에 반해…검증 과정 공개·인사 원칙 제시 촉구"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 국민의힘 충북도당이 박병국 전 경무관의 충북도 대외협력특별보좌관 내정을 정면 비판하며 즉각적인 철회를 촉구했다. 시민단체에 이어 제1야당까지 반대 입장을 공식화하면서 충북도의 인사 논란이 확산하는 양상이다.

국민의힘 로고. [사진=뉴스핌DB]

김동원 국민의힘 충북도당위원장은 5일 충북도청 브리핑실에서 기자회견을 열고 "대외협력특별보좌관은 중앙정부와 국회, 주요 기관을 상대로 충북도를 대표하는 핵심 정무직"이라며 "도덕성과 공적 신뢰가 무엇보다 요구되는 자리에 중대한 부패 범죄로 실형이 확정된 인사를 내정한 것은 도민의 상식과 공직 윤리에 정면으로 배치된다"고 밝혔다.

김 위원장은 박 전 경무관이 특정범죄가중처벌법상 뇌물죄로 징역 2년 6개월의 실형을 확정받은 전력을 언급하며 "법원은 기업 관계자로부터 현금과 법인카드, 향응 등을 제공받은 사실을 인정했다"고 말했다.

이어 "이 같은 인사가 강행될 경우 '부패 전력이 있어도 고위 공직에 임명될 수 있다'는 잘못된 선례를 남길 수 있다"며 "공직사회가 지켜야 할 청렴성과 책임의 원칙도 훼손될 우려가 있다"고 비판했다.

국민의힘 충북도당은 인사 검증 과정과 배경에 대한 투명한 공개도 요구했다. 김 위원장은 박 내정자가 과거 이재명 대통령의 경기도지사 재임 당시 경기도시장상권진흥원 상임이사를 지낸 경력을 거론하며 "정치적 보은인사라는 의혹이 제기되는 만큼 충북도는 인사 결정 과정과 검증 절차를 도민에게 소상히 설명해야 한다"고 주장했다.

또 "기존 2급 상당 정무직은 정무특별보좌관 1명이었지만 대외협력특별보좌관 직위를 같은 급으로 상향한 것은 특정인을 위한 자리 신설이라는 '위인설관(爲人設官)' 비판을 피하기 어렵다"며 "도민이 납득할 수 있는 인사 원칙을 분명히 제시해야 한다"고 촉구했다.

앞서 지난 4일에는 충북참여자치시민연대와 공정한세상도 잇따라 성명을 내고 박 전 경무관의 임용 철회를 요구하는 등 지역사회 반발이 이어지고 있다.

한편 경찰대 1기 출신인 박 전 경무관은 2012년 특정 업체로부터 금품과 향응을 받은 혐의로 기소돼 2013년 대법원에서 특정범죄가중처벌법상 뇌물죄가 인정돼 징역 2년 6개월의 실형이 확정됐다.

baek3413@newspim.com