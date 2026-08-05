남양주시, 제4기 청소년 문화체험 원정대 발대식 개최

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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 5일 시청 다산홀에서 '제4기 청소년 문화체험 원정대 발대식'을 개최하고 1박 2일 일정의 역사·문화 탐방을 시작한다고 밝혔다.

최현덕 남양주시장이 4일 시청 다산홀에서 열린 '제4기 청소년 문화체험 원정대' 발대식에서 격려사를 하고 있다. [사진=남양주시]

이번 원정대는 남양주문화원이 주관하고 남양주시가 지원해 지역 청소년들에게 올바른 역사관을 심어주는 한편 문화적 소양과 지역에 대한 자부심을 높이기 위해 마련됐다.

활동에는 지역 내 초등학생 50명과 '남양주시 대학생 기획단 플래너즈 16기' 소속 멘토 12명 등 총 60여 명이 참여한다.

이날 발대식에는 최현덕 남양주시장을 비롯해 남양주문화원 관계자, 원정대원, 학부모 등 100여 명이 참석했으며 행사는 시장 격려사, 대표 대원 선서, 안전교육, 기념촬영 순으로 진행됐다.

최현덕 시장은 격려사에서 "새로운 경험에 도전하는 제4기 청소년 문화체험 원정대 여러분의 출발을 진심으로 축하한다"며 "남양주의 역사와 문화유산을 직접 체험하며 우리 고장에 대한 자부심과 꿈을 키우는 소중한 시간이 되길 바란다"고 말했다.

원정대는 5일부터 6일까지 남양주시립박물관, 봉선사, 어린이비전센터, 실학박물관, 정약용유적지 등 지역 주요 역사·문화 명소를 둘러보고 봉선사 템플스테이 등 다양한 체험 프로그램에 참여할 계획이다.

asj7376@newspim.com