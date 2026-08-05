양주시, '양주愛 이음돌봄' 컨소시엄과 양주형 통합돌봄 협약 체결

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[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시는 지난 4일 사회적경제기업 컨소시엄 '양주愛(애) 이음돌봄'과 '2026년 사회적경제조직 양주형 통합돌봄 모델 구축사업' 지원 약정 및 업무협약을 맺고 통합돌봄 시범사업을 추진한다고 5일 밝혔다.

양주시는 지난 4일 지역 내 사회적경제기업 컨소시엄 '양주愛 이음돌봄'과 '2026년 사회적경제조직 양주형 통합돌봄 모델 구축사업' 협약을 체결했다.[사진=양주시]

이번 사업은 주거지원, 일상돌봄, 정서지원, 식사지원 등 그동안 개별적으로 제공되던 서비스를 연계해 지역 실정에 맞는 양주형 통합돌봄 모델을 발굴·실증하기위해 추진 된다고 밝혔다.

협약식에는 정덕영 양주시장을 비롯해 감동크린협동조합 최명숙 대표 등 컨소시엄 참여기업 대표와 양주시사회적경제지원센터 관계자가 참석해 사업 추진 방향과 역할 분담 등을 논의했다.

공모를 통해 선정된 '양주愛 이음돌봄' 컨소시엄은 감동크린협동조합, ㈜양주돌봄센터, ㈜티우, 해랑마을협동조합 등 4개 사회적경제기업으로 구성됐다.

컨소시엄은 총 2070만 원의 사업비를 지원받아 오는 11월 30일까지 시범사업을 운영한다.

기업별로는 감동크린협동조합은 취약계층 주거환경 개선을 맡고 ㈜양주돌봄센터는 일상생활 지원, ㈜티우는 정서지원, 해랑마을협동조합은 식사지원 서비스를 담당한다.

양주시는 시범사업 운영 결과를 분석해 향후 지역사회 통합돌봄 정책사업과의 연계 가능성을 검토할 계획이다.

정덕영 시장은 "이번 사업은 지역 사회적경제기업의 역량을 결집해 양주시 실정에 맞는 통합돌봄 모델을 구축하는 과정"이라며 "돌봄 사각지대 완화와 지역 사회서비스 확대를 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com