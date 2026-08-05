울산시, 여름 물놀이 시설 55곳 안전관리 강화…106명 안전요원 배치

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 울산시가 여름 휴가철을 맞아 계곡과 해수욕장 등 주요 물놀이 시설 55곳의 안전관리를 강화했다.

울산시가 여름 휴가철을 맞아 계곡과 하천, 해수욕장·해변 등 주요 물놀이 시설에 대한 안전관리를 강화하고 있다. 사진은 울산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2019.12.19

시는 물놀이 관리지역과 위험구역, 해수욕장·해변, 어린이 물놀이시설, 수상레저사업장 등 55곳에 대한 안전점검을 마치고 안전관리요원 106명을 오는 8월 말까지 배치한다고 5일 밝혔다.

점검 대상은 물놀이 관리지역·위험구역 5곳, 해수욕장·해변 6곳, 물놀이형 어린이놀이시설 42곳, 수상레저 내수면 사업장 2곳이다.

시는 안전요원 배치와 복무 상태, 보험 가입 여부를 확인하고 안내표지판, 현수막, 구명조끼 등 안전시설물 설치와 관리 상태를 점검했다. 점검에서는 총 58건이 지적됐으며 모두 시정 조치가 완료됐다.

선바위유원지와 철구소 계곡 등 물놀이 관리·위험구역 5곳에는 36명, 해수욕장과 주요 해변에는 70명이 배치됐다. 이들은 예찰과 감시, 대피 유도 등 안전관리를 맡는다.

물놀이형 어린이놀이시설 42곳은 개장 전 전수점검을 마쳤다. 운영 기간에는 구·군별 점검을 통해 안전요원 자격요건과 복무 실태, 시설물 관리 상태를 계속 확인할 예정이다.

psj9449@newspim.com