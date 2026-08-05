한강청·삼성전자·환경보전원, '자연환경복원 공동조성사업' 협약

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경기 용인시 유방동 일원 지속가능한 생태계 복원 모델 구축

기업 ESG와 한강수계 환경보전을 연계한 민관협력 대표모델 마련

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 한강유역환경청과 삼성전자, 한국환경보전원이 경기 용인시 유방동 일대에 민관협력 방식의 자연환경 복원사업을 추진하기로 하고 업무협약을 체결했다.

5일 한강유역환경청은 삼성전자(주), 한국환경보전원과 함께 '한강수계 ESG 민간참여형 자연환경복원 공동조성사업' 업무협약을 맺었다.[사진=한강유역환경청]

이 사업은 기업의 ESG 경영과 한강수계 환경보전 정책을 연계한 대표 생태복원 모델을 목표로 한다.

한강유역환경청은 5일 삼성전자(주), 한국환경보전원과 함께 '한강수계 ESG 민간참여형 자연환경복원 공동조성사업' 업무협약을 맺고 용인시 처인구 유방동 일원 기후에너지환경부 매수토지에 대한 공동조성사업을 본격 추진한다고 밝혔다.

ESG는 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Governance)를 포괄하는 개념으로 지속가능한 발전을 위한 기업 경영의 핵심 요소다.

이번 사업은 한강수계 환경보전과 기업 ESG 활동을 연계해 기후위기 대응과 생물다양성 증진을 동시에 달성하는 민관협력 모델로 설계됐다. 사업 대상지는 용인시 유방동 묵논습지와 주변 매수토지 약 33만㎡ 규모로, 기존 습지의 생태환경을 개선해 습지 기능을 강화하고 다양한 생물의 서식처를 조성하는 것이 골자다.

주변 수변녹지에는 생태계를 교란하는 식물을 제거하고 탄소흡수 능력이 우수한 수종을 심어 탄소흡수원 확충과 생태계 건강성 회복을 동시에 추진한다.

단절된 생태축을 연결해 생물 이동성을 높이고 생태 연결성을 강화하는 사업도 병행할 계획이다. 사업지 일대를 탐방과 휴식이 가능한 생태공간으로 조성해 주민들이 자연 속에서 생태를 체험하고 휴식할 수 있도록 하고 이를 통해 국민이 체감할 수 있는 생태계서비스를 확대해 나간다는 방침이다.

이번 유방동 사업은 지난 3월 27일 김성환 기후에너지환경부 장관, 김용관 삼성전자 경영전략총괄 사장, 이승환 한강유역환경청장 등 120여 명이 참석한 가운데 기념한 용인시 운학동·호동 일원(약 40만㎡) 민관협력 공동조성사업의 연장선으로, 사업 대상지를 유방동 일대로 확대하는 것이다.

한강유역환경청은 운학동·호동에 이어 유방동까지 자연환경복원 공동조성사업을 확장함으로써 한강수계 전체의 수질보전과 생태계 복원 효과를 극대화한다는 구상이다.

한강유역환경청은 사업 전반을 총괄하며 한강수계 수질보전과 생태계 건강성 회복을 위한 전문적인 복원사업을 추진한다.

삼성전자는 ESG 경영의 하나로 생태복원 사업에 참여해 재원 지원 등 기업의 환경적 책임을 실천하고 한국환경보전원은 생태복원 분야의 전문성과 경험을 바탕으로 설계·시공, 기술지원 등을 담당해 사업의 완성도를 높일 계획이다.

이승환 한강유역환경청장은 "이번 사업은 기업의 ESG 활동이 한강수계 환경보전으로 이어지는 대표적인 민관협력 사례가 될 것"이라며 "앞으로도 다양한 민간기업과 협력해 상수원 수질보전과 탄소중립 실현, 생물다양성 증진을 위한 생태복원 사업을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

신진수 한국환경보전원장은 "생태복원 분야의 전문성을 바탕으로 이번 사업이 성공적으로 추진될 수 있도록 적극 지원하겠다"며 "사업 성과를 '30×30 얼라이언스' 플랫폼을 통해 참여기관과 기업에 공유·확산할 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.

seraro@newspim.com