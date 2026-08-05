대전대룡초 진입로 확장 착공...교통정체 해소·통학 안전 강화

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대전동부교육지원청, 보차도 분리 등 보행 환경 개선

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전동부교육지원청이 학생들의 통학 안전 확보를 위해 대전대룡초 진입로 확장과 보차도 분리 공사에 착수했다.

5일 동부교육지원청에 따르면 총사업비 6억1400만 원을 투입해 보차도 분리, 통학로 확장, 회차 공간 조성, 주차 공간 확보를 위한 '대전대룡초 외부 환경 개선 사업'을 본격 추진한다.

대전동부교육지원청이 '대전대룡초 외부 환경 개선 사업'에 착수했다. [사진=대전동부교육지원청] 2026.08.05 vincent977@newspim.com

현재 학교 진입로는 폭 4.5m에 불과해 차량 교행이 어려운 데다 등하교 시간 학부모와 학원 차량이 집중되면서 교통 혼잡과 보행 안전 문제가 지속적으로 제기돼 왔다.

이에 동부교육지원청은 학생 안전을 최우선으로 기존 진입로 옹벽을 철거하고 학교 부지 구조를 개선하는 공사를 추진한다.

보행로 폭은 기존 1m에서 2m로 넓히고 안전펜스를 설치해 보행 안전성을 높인다. 진입로도 기존 4.5m에서 6.0m로 확장해 양방향 차량 교행이 가능하도록 개선할 계획이다.

또한 운동장 일부에 '순환형 원형 회차로'와 주차장을 신설해 등하교 시간대 불법 주정차 및 대기 차량 문제를 해결할 방침이다.

조진형 교육장은 "이번 사업은 단순한 시설 개선이 아니라 학생들의 등하굣길 안전을 위협했던 구조적인 문제를 해결하기 위한 사업"이라며 "방학 중 공사를 차질 없이 마무리하고 안전한 공사 현장 관리에도 최선을 다하겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com