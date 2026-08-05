안양시, 경기도 '지방세 특별징수대책 평가' 우수상 수상

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체납액 정리·가상자산 체납처분·가택수색 등 5개 평가 항목서 우수 성과

올 상반기 가상자산 압류 및 가택수색 등 현장 징수로 체납세 110억 원 징수

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 경기도가 실시한 '2026년 상반기 지방세 특별징수대책 평가'에서 우수상을 수상했다고 5일 밝혔다.

안양시청 전경. [사진=안양시]

경기도는 도내 31개 시·군을 체납액 규모에 따라 5개 그룹으로 나눈 뒤 ▲ 체납액 정리▲가상자산 체납처분▲가택수색▲고액체납자 실태조사▲금융정보 활용 등 5개 분야의 실적을 종합 평가했다.

안양시는 3그룹에 속해 전 분야에 걸쳐 고른 성과를 올리며 우수한 평가를 받았다.

특히 시는 가상자산 정밀 분석을 통한 압류 처분과 은닉재산 추적, 가택수색 등 강력한 현장 중심의 체납 징수 활동을 전개해 올해 상반기에만 체납세 약 110억 원을 징수하는 실적을 올렸다.

아울러 시는 체납자 실태조사를 통해 경제적 어려움을 겪는 생계형 체납자에 대한 지원도 병행했다. 올 상반기에만 21명을 관련 부서에 연계해 기초생활보장, 긴급복지 지원, 통합사례관리 등 맞춤형 복지 서비스를 받을 수 있도록 조치했다.

이 밖에도 카카오 알림톡을 활용한 모바일 체납 안내문 발송, 빅데이터 기반 맞춤형 징수, 지방세 체납관리단 운영 등 첨단·선진 징수 시책을 추진해 자주재원 확충과 성실 납세 문화 정착에 기여했다는 평가를 받았다.

시 관계자는 "이번 수상은 현장 중심의 적극적인 체납 징수 노력과 포용 행정이 함께 이뤄낸 결과"라며 "앞으로도 납세자 권익을 보호하면서 공정하고 선제적인 징수 활동을 펼쳐 건전한 재정 확보와 납세 문화 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com