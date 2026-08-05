에버랜드, 아기 사자 '라온' 공개…8년 만의 귀여운 탄생 소식

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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 에버랜드에서 8년 만에 태어난 아기 사자 '라온'이가 일반에 첫 선을 보인다.

에버랜드 지난 6월 5일 태어난 수컷 아기 사자 라온을 5일부터 에버랜드 동물원 '뿌빠타운'에서 관람객들에게 공개한다고 밝혔다.

에버랜드에서 8년 만에 태어난 아기 사자 '라온'.[사진=에버랜드]

라온이는 용인 에버랜드 사파리월드에서 태어난 뒤 어미 사자가 새끼를 돌보지 못해 주키퍼(사육사)들이 어미를 대신해 밤낮없이 젖병을 물리고 건강 상태를 세심하게 살피는 인공포육 방식으로 길러졌다.

이러한 보살핌 속에 라온이는 현재 몸무게가 5.5kg을 넘어설 정도로 건강하게 자라 생후 약 두 달 만에 관람객들과 첫 만남을 갖게 됐다.

8년 만에 전해진 아기 사자 탄생 소식에 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 "귀여운 라온아 세상에 온 걸 환영해", "건강하고 용맹한 사자로 자라길", "건강하게 자라서 빨리 만나자" 등 응원 메시지가 잇따랐다.

라온이의 이름에는 삼성라이온즈와의 인연도 담겼다. 삼성라이온즈 투수 양창섭 선수는 올스타전 이후 휴식기를 맞아 에버랜드를 방문해 아기 사자의 이름을 직접 지어줬다.

에버랜드에서 8년 만에 태어난 아기 사자 '라온'.[사진=에버랜드]

양 선수는 삼성라이온즈 마스코트 '블레오 패밀리'의 막내 캐릭터와 같은 이름인 '라온'을 선물하며 "라온이가 씩씩하게 자라 언젠가 에버랜드 사파리를 호령하는 진정한 사파리의 왕이 되길 바란다"는 응원의 뜻을 전한 것으로 알려졌다.

에버랜드 관계자는 "주키퍼들의 정성과 세심한 보살핌 속에 건강하게 성장한 라온이가 드디어 뿌빠타운에서 고객들과 만나게 됐다"며 "호기심 어린 시선으로 세상에 첫 발을 내딛은 라온이의 앞날을 많이 응원해주시길 바란다"고 말했다.

seraro@newspim.com