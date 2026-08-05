평택해경, 피서철 해양사고 대응 현장점검…군 협력·구조태세 확인

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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택해양경찰서가 본격적인 여름 휴가철을 맞아 해양사고 예방과 신속한 구조 대응체계를 강화하기 위해 군 통합상황실과 평택구조대를 찾아 현장 안전관리 실태를 점검했다.

5일 해경에 따르면 이번 현장점검은 피서객이 집중되는 여름철 해양사고 발생에 대비해 구조 대응태세를 점검하고 해양경찰과 군의 협력체계를 공고히 하기 위해 마련됐다.

평택해경이 피서철 해양사고 예방을 위해 군 협력·구조태세를 점검하고 있다[사진=평택해경]

이날 허경준 서장은 먼저 시흥시에 위치한 167여단 1대대 통합상황실을 방문해 열상감시장비(TOD)와 레이더(R/S) 등 주요 감시자산 운용 실태와 해안경계 작전 현황을 청취하고 해양안전 및 해상경계에 빈틈이 없도록 군과의 긴밀한 상호 협력방안을 논의했다.

이어 평택구조대를 찾은 허 서장은 구조장비와 출동 준비태세를 직접 점검하며 여름철 구조 수요 증가에 대비한 즉응태세를 확인하고 현장 구조대원들의 애로사항을 청취했다.

허경준 평택해경서장은 "여름철은 해양활동이 급증해 작은 빈틈도 사고로 이어질 수 있다"며 "군과의 협력체계를 바탕으로 24시간 빈틈없는 해양안전망을 유지하고 구조대 즉응태세를 강화해 국민이 안심할 수 있는 바다를 만들겠다"고 강조했다.

krg0404@newspim.com