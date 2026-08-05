안성시, 첫 '폭염중대경보'에 재난본부 가동…드론·살수차 투입

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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 첫 폭염중대경보가 발령됨에 따라 재난안전대책본부를 즉시 가동하고 비상 대응체계에 돌입했다.

5일 시에 따르면 당분간 극한 폭염과 열대야가 지속될 것으로 예보됨에 따라 취약계층 보호와 현장 중심의 생활밀착형 대책에 총력을 기울인다는 방침이다.

안성시가 첫 '폭염중대경보'에 따라 드론 예촬활동을 펼치고 있다[사진=안성시]

우선 시는 폭염 피해를 예방하기 위해 지역내 540개소의 무더위쉼터를 기본 운영(09:00~18:00)하되, 폭염특보 발효 시 읍면동별 최소 1개소를 포함한 40개소 이상을 오후 10시까지 연장 운영하기로 했다.

특히 최근 고령층 농업인의 온열질환 사망사고가 잇따름에 따라, 드론을 활용해 차량 진입이 어려운 논밭과 산간 농경지 등 '폭염 사각지대'에 대해 실시간 예찰활동을 강화한다.

또한 도심 열섬현상을 완화하기 위해 주요 교통구간 181개소에 그늘막을 설치하고 살수차 운행 및 쿨링포그 가동을 확대했다.

김보라 안성시장은 "폭염 인명피해가 없도록 모든 행정력을 집중하겠다"라며 "시민들도 낮 시간대 야외활동을 자제하고 휴식을 취해달라"고 당부했다.

lsg0025@newspim.com