전북도, 폭염·가뭄 대응체계 강화...도민 안전 총력대응 돌입

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이원택 도지사 주재 긴급회의 개최, 실국장·14개 시군 단체장 대응상황 점검

취약계층 보호·농축산 피해 예방·용수 관리 강화, 현장 대응체계 가동





[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 폭염 장기화와 가뭄 상황에 대비해 도민 안전을 지키기 위한 긴급 대응체계를 가동하고 분야별 대책 점검에 나섰다고 5일 밝혔다.

도는 이날 도청 재난안전상황실에서 이원택 도지사 주재로 실국장과 14개 시·군 단체장이 참석한 가운데 '폭염·가뭄 대응 추진상황 긴급대책 점검회의'를 개최했다.

이원택 전북지사가 5일 폭염가뭄 대응 추진상황 긴급대책 점검회의를 주재하고 있다.[사진=전북자치도]2026.08.05 lbs0964@newspim.com

이번 회의는 폭염 지속에 따른 온열질환과 인명피해 우려가 높아지고 강수 부족으로 농업용수와 생활용수 관리 필요성이 커짐에 따라 기관별 대응 현황을 점검하고 보완책을 마련하기 위해 추진됐다.

이날 회의에서는 폭염 대응 상황과 취약계층 보호, 농업·축산 분야 피해 예방, 가뭄 대응 및 용수 관리, 시·군별 대응 강화 방안 등을 집중 점검하고 현장에서 즉시 적용 가능한 대책을 논의했다.

도는 홀몸노인과 기저질환자, 고령 농업인 등 폭염 취약계층을 대상으로 안부 확인과 현장 예찰을 강화하고 지역 안전망을 활용한 보호체계를 지속 운영할 계획이다.

또 건설현장 등 야외 작업장의 휴식시간 준수 여부와 온열질환 예방수칙 이행 상황을 점검하고 축산농가의 환기와 급수 관리 등 피해 예방 조치도 강화한다.

가뭄 대응을 위해서는 저수율과 용수 공급 상황을 지속 확인하고 시·군과 협력해 농업용수 공급에 차질이 없도록 관리하는 한편 가뭄 취약지역 현장 점검도 이어갈 방침이다.

도는 재난안전대책본부를 중심으로 폭염과 가뭄 상황을 실시간 관리하고 시·군 협업체계를 강화해 신속한 현장 대응을 유지할 계획이다.

이원택 전북자치도지사는 "공직자 한 사람 한 사람의 관심과 신속한 대응이 도민의 생명과 안전을 지키는 힘"이라며

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