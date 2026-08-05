윤수봉 전북도의원, 완주군 이서면 묘포장 활용방안 점검

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6만평 규모 도유지 현장 방문, 피지컬AI·반도체 클러스터 입지 활용 강조

새만금~전주 고속도로 접근성 기반, 개발계획 수립·폭염 안전대책 주문

[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도의회는 윤수봉 의원이 완주군 이서면 묘포장을 찾아 유휴부지 활용 방안을 점검하고 미래 전략사업 거점 조성 필요성을 강조했다고 5일 밝혔다.

윤 의원은 황상국 산림환경연구원장과 박지원 산림생태연구과장 등 관계자들과 함께 부지 현황과 향후 활용 방향을 논의했다. 이어 현장 근로자들과 간담회를 열고 근무환경 개선과 안전관리 방안에 대한 의견도 청취했다.

윤수봉 전북도의원이 이서 묘포장 부지 현장 방문해 활용방안을 점검했다.[사진=전북자치도의회] 2026.08.05 lbs0964@newspim.com

이서 묘포장은 지난 1973년 유실수와 조경수 묘목 생산·보급을 위해 완주군 이서면 은교리 약 6만 평(20만8497㎡) 규모로 조성됐다.

하지만 관련 기능이 민간으로 이전되면서 현재 활용도가 낮아져 새로운 활용 방안 마련이 필요한 상황이다.

윤 의원은 "피지컬AI 산업과 반도체 클러스터 조성, 공공기관 2차 이전 등 전북의 미래 전략사업은 충분한 개발 공간 확보가 필수"라며 "이서 묘포장은 전체가 도유지로 행정절차 추진이 용이하고 새만금~전주 고속도로 개통으로 접근성도 높아 미래 사업을 담아낼 최적의 입지"라고 강조했다.

이어 "그동안 생태문명원 조성과 에코 힐링가든 등 다양한 활용 방안이 검토돼 왔다"며 "이제는 구상 단계에서 벗어나 민선9기 도정 차원의 구체적인 개발계획을 수립해 실질적인 사업으로 연결해야 한다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com