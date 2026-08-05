양주시, 청소년 아이디어 발굴 '2026 사회적경제 가치창업데이' 개최

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[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시는 오는 8일 옥정호수도서관 예술극장에서 '2026 사회적경제 가치창업데이'를 개최한다고 5일 밝혔다.

양주시 2026 사회적경제 가치창업데이' 홍보물. [사진=양주시]

이번 행사는 양주시 교육발전특구 시범사업의 일환으로 양주시사회적경제지원센터가 지난 3월부터 7월까지 운영한 '찾아가는 사회적경제교육(문제해결교육)'의 성과를 공유하고 청소년들의 사회혁신 아이디어를 구체화해 지역사회 문제 해결로 연결하는 것이 목적이라고 밝혔다.

시는 올해 한국외식과학고등학교를 비롯해 옥정고, 옥정중 등 지역 내 10개 학교 12개 동아리를 대상으로 찾아가는 사회적경제교육을 운영했다.

총 39회에 걸쳐 누적 718명의 학생이 참여했으며 학생들은 사회적경제의 가치와 협력의 의미를 배우고 학교와 지역사회의 문제를 사회적경제 방식으로 해결하는 프로젝트를 수행했다.

특히 교육에 참여한 학생들 가운데 9개 팀, 약 30명의 학생이 자발적으로 가치창업데이 참가를 신청해 교육 과정에서 도출한 아이디어를 한 단계 발전시키는 데 나선다. 행사는 오전 '사회가치캠프'와 오후 '사회가치 경진대회'로 진행된다.

참가 학생들은 전문가 멘토링을 통해 아이디어를 보완하고 사업모델을 구체화한 뒤 팀별 발표를 진행하며 전문가 심사를 통해 우수 프로젝트가 선정될 예정이다. 선정된 아이디어는 사회적경제 가치실현 활동과 연계해 실제 지역사회에서 실행할 수 있도록 지원된다.

양주시 관계자는 "청소년들이 지역사회를 새로운 시각으로 바라보고 협력과 나눔의 가치를 직접 체험하는 계기가 됐다"며 "학교와 지역사회가 함께 성장하는 사회적경제 교육을 지속 확대하고 청소년들의 창의적인 아이디어가 지역사회 변화로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com